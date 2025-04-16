為民調辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」 吳子嘉今認罪 近日宣判
美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女，依公然侮辱罪起訴；台北地院今開庭傳喚吳到案，吳承認犯罪，律師請求從量刑，法官採簡式程序審理，近日宣判。
依起訴書，因美麗島電子報的總統大選民調被柯文哲、黃光芹批是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中對柯文哲、黃光芹以不雅的言詞辱罵。
其中，吳子嘉辱罵柯文哲部分，包括「混蛋」、「雜碎」、「小丑」、「狗」等，而對身為女性的黃光芹而言，吳子嘉出言辱罵的語彙，更是不堪入耳、難登大雅之堂，柯、黃女蒐證後，對吳提告公然侮辱罪。
檢察官認為，吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，對他人的社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，要承擔較大的言論責任，經檢視，吳的前後文對照、相關言論顯然不是口頭禪，依公然侮辱罪起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言