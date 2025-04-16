為民調辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」 吳子嘉今認罪 近日宣判

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女，依公然侮辱罪起訴；台北地院今開庭傳喚吳到案，吳承認犯罪，律師請求從量刑，法官採簡式程序審理，近日宣判。

依起訴書，因美麗島電子報的總統大選民調被柯文哲、黃光芹批是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中對柯文哲、黃光芹以不雅的言詞辱罵。

其中，吳子嘉辱罵柯文哲部分，包括「混蛋」、「雜碎」、「小丑」、「狗」等，而對身為女性的黃光芹而言，吳子嘉出言辱罵的語彙，更是不堪入耳、難登大雅之堂，柯、黃女蒐證後，對吳提告公然侮辱罪。