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新光三越氣爆 檢再傳台中店1幹部…新光增至6名被告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，台中地檢署偵辦2個月，上周五（11日）首度傳訊10名被告到案，當中包括新光三越主管等5人，複訊後依過失致死等罪嫌命10萬元至60萬元不等交保，檢方前天再傳台中店1名謝姓組長，命40萬元交保，累計氣爆案新光三越已6人列被告。

台中地檢署11日指揮第六分局通知新光三越、承攬並統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司，及中下游拆除業者等11人到案。

檢方說，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定2月13日當天，疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，認定案關人員涉犯過失致死、過失傷害，及準失火等罪。

檢方並依新光三越台中店12樓裝修的業管、監督權責等，11日傳喚層級最高為總公司滑姓副理，還有1名吳姓課員，新光三越台中店為莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，其餘5人為裝修公司陳姓負責人、施工工人，各命10萬元至60萬元交保。

檢方比對證詞、裝修發包程序及新光三越內部管理層級等，本周ㄧ（14日）再傳喚台中店1名謝姓組長到案，初步認定其負責現場安全維護等業務，同列為過失致死罪嫌被告命40萬元交保。

另外，由於新光三越氣爆案仍在偵查中，檢方就爆炸起火的12樓仍有採證必要，目前仍予以管制中。

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷。圖／報系資料照
新光三越台中店2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷。圖／報系資料照

新光三越氣爆 過失致死

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