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幫入獄友人顧小孩體罰「搭拱橋」 妨害幼童發育罪判1年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

邱姓男子幫入獄的朋友照顧讀幼兒園的一雙兒女，卻體罰2歲女童涉犯妨害幼童發育罪，邱出庭承認自已從小被打到大，才以相同方式管教，否認有凌虐意圖，台北地院審理，今判邱有期徒刑1年6月。可上訴。

葉姓男子入監、妻子忙於工作，委託由邱照顧孩子，2023年11月起，葉姓女童就讀的幼兒園發現，女童身上陸續出現多處瘀傷，將女童送往國立台灣大學附設醫學院就醫，經院方兒少保護醫療中心判斷，應有高度虐童之虞，於啟動檢警早期介入機制，檢警循線調查，查出邱涉案。

檢察官指控，邱2023年11月至12月在被害女童住處及不詳地點，要求女童在地板濕滑的浴室內做出「搭拱橋」體罰等動作，女童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板；此外，邱至少持「愛心小手」及徒手揮打女童的左右手掌、腳掌、臀部。

檢方偵查認定，邱涉嫌凌虐女童6次，涉妨害幼童發育罪，將邱提起公訴，法院審理，邱辯稱自己從小被打大，先前也沒照顧過小孩，就以自己的經驗管教小孩，否認凌虐，還說不懂法律，看法官如何裁判就好。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

女童 小孩 幼兒園

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