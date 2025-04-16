彰檢檢察長率團訪視大型光電場 強調綠能掃黑肅貪絕不寬貸

彰化地檢署檢察長謝名冠今天率「綠能企業聯合訪視小組」訪視彰化縣大型太陽光電案場，彰檢已執行三波「綠能掃黑肅貪靖平專案」也累計羈押議員、鄉長、代表會主席、白手套等共13人，謝名冠表示，對於藉機索賄的不法人士，檢方一定強力查緝。

彰化縣為綠能發電建設重要地區，為強化對綠能企業的關懷輔導機制，彰檢結合平臺機關組成「綠能企業聯合訪視小組」，今天訪視裝置容量達20MW以上的二處太陽光電大型案場，協助業者認識刑事法律所能提供的法律保護，也分享查緝妨害綠能產業發展犯罪的偵辦成果，以強化業者對檢察機關、司法警察機關聯合執法團隊的信賴，展現為維護產業健全發展決心。

謝名冠表示，綠能產業投資成本高、開發不易，為讓企業安心投資綠能建設，司法及行政機關均應盡力排除妨害綠能產業發展的阻礙，彰檢依高等檢察署「強化檢察機關與綠能產業聯繫方案」已成立專責聯繫窗口，提供企業及行政機關間雙向聯繫管道，企業如就行政法令及行政程序有困難或疑慮的意見，均可通報檢方連繫平臺協助轉予業管機關處理。

彰化地檢署偵辦妨害綠能產業發展犯罪，去年起已執行三波「靖平專案綠能掃黑肅貪」，累計羈押議員、鄉長、代表會主席、公務員、具黑道背景白手套等共13人，查扣不法所得共 1800萬多元，並陸續提起公訴。