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影／彰化退休老師誤信投資群組被詐200萬 警民聯手逮車手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名退休女教師日前誤入詐騙集團的LINE投資群組，以為可以投資高獲利、穩賺不賠，陸續交付200萬元投資，真到查覺有異向警方報案，對方還不放過她，要她再投資100萬元，警方在女老師約定交款時，逮獲取款車手郭男，而郭男弟弟也是詐團成員，也主動投案，警方依法將二人移送法辦。

63歲女老師日前在網路看到投資廣告相當心動，而加入投資Line群，詐團即開始鼓吹投資可以有高獲利，女老師陸續以轉帳4次及面交2次方式，將逾200萬元交給詐騙集團投資。

詐團食髓知味，又要她再交100萬元時，女老師愈想愈可疑而求助警方，警方告知她這是詐騙手法，女老師配合警方，與詐團前天約在員林要面交時，員林警分局林厝派出所所長蔡文淦帶領打詐團隊前往埋伏，當場逮捕郭姓車手，查扣100萬元、投資工作證等相關證物。

郭姓車手的弟弟也在詐團當車手，得知哥哥被逮，嚇的從南部前來員林投案，警方依詐欺及洗錢防制法罪嫌將二人移送彰化地檢署偵辦。

員林警分局分局長吳詠傑表示，詐騙集團經常透過社群平台、投資群組等以「高獲利」、「穩賺不賠」話術誘騙，甚至假冒名人、理財投資名嘴等吸引民眾加入投資群組，而投資的APP及顯示的獲利也都是詐團偽造，民眾可上警政署設立「165打詐儀表板」https://165dashboard.tw/ 查詢最新詐騙案例及手法，也可直接向警方查詢及報案，以免受騙。

一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，被騙逾二百萬元，詐團要她再交一百萬元時，她配合警方逮獲車手，即時保住自己的血汗錢。 圖／警方提供
一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，被騙逾二百萬元，詐團要她再交一百萬元時，她配合警方逮獲車手，即時保住自己的血汗錢。 圖／警方提供
一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，詐團運用話術騙她投資逾二百萬元，她配合警方逮獲車手。 圖／記者林宛諭翻攝
一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，詐團運用話術騙她投資逾二百萬元，她配合警方逮獲車手。 圖／記者林宛諭翻攝
一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，被騙逾二百萬元，詐團要她再交一百萬元時，她配合警方逮獲車手，即時保住自己的血汗錢。 圖／警方提供
一名退休女教師誤入詐騙集團LINE投資群組，被騙逾二百萬元，詐團要她再交一百萬元時，她配合警方逮獲車手，即時保住自己的血汗錢。 圖／警方提供

員林 詐騙集團 車手

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