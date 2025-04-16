快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

聽新聞
0:00 / 0:00

海軍中尉檢查廚房迫女兵「買宵夜」 遭汰除提告敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

歐姓男子是海軍軍官，前年間以「不檢查廚房」為由，迫使擔心遭刁難的陳姓女兵幫忙買宵夜，軍方調查後，認為歐過去即有對女兵要求「煎蛋」、「準備素食」被拒後，以「看來不夠硬」回訊，暗示加強廚房檢查，軍方祭出申誡後汰除，歐提起行政訴訟，台中高等行政分院駁回。

判決指出，歐姓男子是海軍海鋒第一大隊中尉區隊長，前年10月6日以不檢查廚房為由，迫使陳姓女兵幫忙出公差外出買宵夜，女兵向軍方反映此案，提到歐男擔任單位修護長，過去檢查廚房都很臨時，讓人感覺「一定要點到缺失」，她擔心若不去採買，歐檢查廚房時就會刁難，因此同意採買。

軍方調查時，歐男辯稱，當時的確有向女兵告知，若去採買即不看廚房，但他因當周是連續假期，本來就不打算校閱廚房，當時未與女兵說明清楚，讓女兵誤會出公差買宵夜即可不用看廚房，而且女兵事後也未出公差。

軍方也透過歐與女兵的LINE對話紀錄發現，歐過去即有「幫我煎一顆蛋蛋喔」遭女兵拒絕後，即回訊「今天沒關瓦斯門喔」、「我有檢查到」，女兵告知，非廚房人員開火會有危險時，歐又回「看來修護不夠硬喔」。

歐男也曾要求女兵準備素食，女兵拒絕後，歐也回應「什麼規定」，後又在群組內告知「廚房一周若同樣缺失檢查到第3次，就寫一張報告」等語。

軍方認為，女兵以過去經驗，認定當時若不出公差的話，就恐遭到歐刁難，歐涉濫用職權、行為不檢，沒有疑義，前年底祭出申誡一次處分，當年度考績列丙上，隔年開人評會汰除。

歐男向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷處分，以獲得重回軍中服役機會。歐主張此案無濫用職權，女兵也未出離營出公差，相關截圖沒有日期，也與該次事件無關。

台中高等行政法院審酌，依照女兵與過去二人對話紀錄，可以認定，女兵害怕若不配合歐男要求，即會歐男以廚房業務檢查為由刁難，已屬濫用職權。

歐雖主張雙方對話截圖無時間，與事件無關，但可從該對話中判斷，雙方平時互動狀況，不是以該截圖作為直接證明歐濫用職權的事實，軍方依陸海空軍懲罰法，祭出申誡有據，駁回歐訴請，仍可上訴。

海軍歐姓前軍官前年間服役時，以檢查廚房為由，迫使女兵買宵夜，歐被記申誡後汰除，歐提行政訴訟敗訴。圖／本報系資料照
海軍歐姓前軍官前年間服役時，以檢查廚房為由，迫使女兵買宵夜，歐被記申誡後汰除，歐提行政訴訟敗訴。圖／本報系資料照

廚房 海軍 素食

延伸閱讀

海軍快速布雷艇6艘後續艇龍德得標 預估2026年底完工

美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

美司令曝台海開戰恐怖後果！50萬人恐絕望死 比經濟大蕭條更慘

總統侍衛室、憲兵海軍再爆遭滲透 國防部：已損害控管

相關新聞

海軍中尉檢查廚房迫女兵「買宵夜」 遭汰除提告敗訴

歐姓男子是海軍軍官，前年間以「不檢查廚房」為由，迫使擔心遭刁難的陳姓女兵幫忙買宵夜，軍方調查後，認為歐過去即有對女兵要求...

名媛朱立安詐騙林百里妻等3億關10年 再爆投資人上當遭加判

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，最高法院去年1月依證券投資信託及顧問...

彰檢檢察長率團訪視大型光電場 強調綠能掃黑肅貪絕不寬貸

彰化地檢署檢察長謝名冠今天率「綠能企業聯合訪視小組」訪視彰化縣大型太陽光電案場，彰檢已執行三波「綠能掃黑肅貪靖平專案」也...

新光三越氣爆案 監委申請自動調查

監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳今天表示，新光三越百貨公司台中中港店氣爆意外致多人傷亡，將申請自動調查。

影／彰化退休老師誤信投資群組被詐200萬 警民聯手逮車手

彰化縣一名退休女教師日前誤入詐騙集團的LINE投資群組，以為可以投資高獲利、穩賺不賠，陸續交付200萬元投資，真到查覺有...

倒楣誤列詐騙警示帳戶…解列卻註記信用不佳 議員籲成立專案窗口

為防堵詐騙金流，只要遭警方調查時發現疑似金流狀況，帳戶就有可能遭凍結，不料，北市議員耿葳收到民眾陳情，遭誤以為帳戶與詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。