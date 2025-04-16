海軍中尉檢查廚房迫女兵「買宵夜」 遭汰除提告敗訴

歐姓男子是海軍軍官，前年間以「不檢查廚房」為由，迫使擔心遭刁難的陳姓女兵幫忙買宵夜，軍方調查後，認為歐過去即有對女兵要求「煎蛋」、「準備素食」被拒後，以「看來不夠硬」回訊，暗示加強廚房檢查，軍方祭出申誡後汰除，歐提起行政訴訟，台中高等行政分院駁回。

判決指出，歐姓男子是海軍海鋒第一大隊中尉區隊長，前年10月6日以不檢查廚房為由，迫使陳姓女兵幫忙出公差外出買宵夜，女兵向軍方反映此案，提到歐男擔任單位修護長，過去檢查廚房都很臨時，讓人感覺「一定要點到缺失」，她擔心若不去採買，歐檢查廚房時就會刁難，因此同意採買。

軍方調查時，歐男辯稱，當時的確有向女兵告知，若去採買即不看廚房，但他因當周是連續假期，本來就不打算校閱廚房，當時未與女兵說明清楚，讓女兵誤會出公差買宵夜即可不用看廚房，而且女兵事後也未出公差。

軍方也透過歐與女兵的LINE對話紀錄發現，歐過去即有「幫我煎一顆蛋蛋喔」遭女兵拒絕後，即回訊「今天沒關瓦斯門喔」、「我有檢查到」，女兵告知，非廚房人員開火會有危險時，歐又回「看來修護不夠硬喔」。

歐男也曾要求女兵準備素食，女兵拒絕後，歐也回應「什麼規定」，後又在群組內告知「廚房一周若同樣缺失檢查到第3次，就寫一張報告」等語。

軍方認為，女兵以過去經驗，認定當時若不出公差的話，就恐遭到歐刁難，歐涉濫用職權、行為不檢，沒有疑義，前年底祭出申誡一次處分，當年度考績列丙上，隔年開人評會汰除。

歐男向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷處分，以獲得重回軍中服役機會。歐主張此案無濫用職權，女兵也未出離營出公差，相關截圖沒有日期，也與該次事件無關。

台中高等行政法院審酌，依照女兵與過去二人對話紀錄，可以認定，女兵害怕若不配合歐男要求，即會歐男以廚房業務檢查為由刁難，已屬濫用職權。