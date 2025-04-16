倒楣誤列詐騙警示帳戶…解列卻註記信用不佳 議員籲成立專案窗口

為防堵詐騙金流，只要遭警方調查時發現疑似金流狀況，帳戶就有可能遭凍結，不料，北市議員耿葳收到民眾陳情，遭誤以為帳戶與詐騙有關，儘管解除列管卻被註記異常，導致信用不佳。北市警局表示，未來會請金管會了解各金融機構實務作法，以利警方提供解除通報。

耿葳舉例，一名陳情人有3個銀行帳戶的自營生意業者，戶頭分屬2家銀行，但遭到警方追查人頭帳戶金流時，查出有1個帳戶曾有過金流，導致另外2個也遭列為示警帳戶，銀行直接將所有帳戶凍結、信用卡也停用。

耿葳說，根據調查北市2024年被列為警示帳戶有1萬8132件，而帳戶解除列管比例高達78.9%。被列為警示帳戶有可能僅有百元或千元金流，但得經過數個月的調查確認與詐欺無關，銀行才會解除警示帳戶，卻註記帳戶曾有異常狀況，導致帳戶所有人的信用狀況不佳。

耿葳建議，警局應該向警政署、金管會反映金流追查層數過深、無罪推定下不應凍結帳戶等，建立更精準的金流風險模型，讓基層員警減少不必要公文往返，也應成立相關協調小組，快速提出申訴與恢復帳戶使用。

北市警察局表示，若經認定屬無必要警示情形，已與金融機構建立聯繫管道，協助民眾釐清並加速帳戶恢復程序，也會建議金管會了解各金融機構實務作法，參酌警方提供解除通報原因，避免逕自將警示紀錄留存於信用評等資料中，以維護民眾權益。