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深夜舞廳內喝酒遭店家請出場 台南少年攜鋁棒想報復裁罰2千元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓少年3月18日清晨在台南舞廳內喝酒，遭店家發現他未成年而趕出舞廳，他不甘受辱攜帶鋁棒，想要報復店家，被警依違反社會秩序維護法送辦。台南簡易庭認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰2千元，扣案鋁棒則沒收。

吳姓少年說，為了報復店家，攜帶鋁棒前往舞廳；球棒是在網路上買的。警方認少年攜帶的鋁製球棒是鋁製材質，質地堅硬，屬於具殺傷力器械，且無正當理由攜帶具有殺傷力器械，移送台南簡易庭審理。

台南簡易庭指出，依社會秩序維護法第63條第1項第1款明文規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。而構成要件須行為人客觀上有攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品行為，且該攜帶是無正當理由，因而有危害於行為人攜帶所處時空安全情形。

台南簡易庭表示，少年自承他因在舞廳內飲酒，遭店家發現他為未成年而遭趕出店裡，為了報復而攜帶鋁棒要去報復。他所攜鋁製材質球棒，是他計畫用以報復工具，足以對人生命、身體、安全構成威脅，且依他所處時空，也無攜帶該器械正當理由。

法官也說，依社維法中14歲以上未滿18歲人，得減輕處罰；行為人縱為14歲以上未滿18歲少年，仍得依本法處罰之。法官認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰2千元，扣案鋁製球棒則沒入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南簡易庭認為，吳姓少年無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰2千元，扣案鋁製球棒則沒入。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，吳姓少年無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰2千元，扣案鋁製球棒則沒入。圖／本報資料照

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