未成年兄弟當詐團車手 兄遭彰警逮捕弟主動投案

一對未成年兄弟經友人介紹加入詐騙集團當取款車手，哥哥與被害人面交現金時遭彰化警方逮捕，弟弟得知消息後，主動搭車從南部到彰化投案，全案依涉嫌詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局員林分局林厝派出所今天發布新聞稿，指員林市63歲退休女教師於LINE瀏覽投資廣告時，誤信加入投資群組，對方稱投資穩賺不賠，被害人即陸續轉帳4次與面交2次，遭詐騙金額共超過新台幣200萬元。

被害人事後察覺有異，14日向林厝派出所報案，並表示詐騙集團仍要她繼續投資。員警希望被害人配合誘捕行動，由所長蔡文淦率隊至面交地點埋伏，待車手出現並收取款項時，上前逮獲車手，當場查扣100萬元、投資工作證等相關證物。

警方進一步了解，這名車手為未成年少年，其胞弟也涉及詐騙車手行為，弟弟得知哥哥遭員警逮捕後，即主動搭車從南部到林厝派出所投案，全案依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團常透過社群平台、投資群組，以高獲利、穩賺不賠等話術進行誘騙，民眾務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。