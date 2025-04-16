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台中男子2度欲領款480萬投資 警銀聯手阻詐

中央社／ 台中16日電

台中市1名男子日前到銀行要提領現金480萬元要投資，行員察覺有異通報警方到場勸阻離去，誰知男子當天再度到銀行要提款，警方再度前來勸阻，才讓男子打消匯款念頭。

台中市警察局第六分局今天表示，有銀行行員日前發現1名男子到櫃檯欲提領現金新台幣480萬元，且言詞中透露出異常投資行為，於是通報警方處理。

第六分局西屯所員警獲報後立即趕赴現場了解，男子聲稱自己透過網路認識1名自稱券商人士，並表示可協助投資未上市櫃公司，承諾高額回報，因此男子決定投入480萬元現金。

警方當場向男子說明近期類似詐騙案件，指出詐騙集團慣用「投資高報酬」話術吸引被害人投入鉅額資金，並在取得款項後即人間蒸發，讓受害人血本無歸。經耐心勸說與分享相關案例，男子驚覺自己可能誤入詐騙陷阱，打消提領現金的念頭。

警方表示，沒想到當天下午，員警又接獲銀行通報，這名男子又回到銀行欲提領現金。2名員警趕赴現場，經警方再次勸導，男子終相信此事件為詐騙行為，並確保其財產安全。

警方呼籲，近期詐騙集團手法層出不窮，常利用假投資、假親友借貸等方式誘騙民眾匯款或提領大筆現金。民眾應對高額投資承諾保持警惕，若接獲陌生人或網友推薦投資計畫，應先向金融機構或165反詐騙專線查證，避免財產損失。

台中市 詐騙集團 財產

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