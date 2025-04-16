貪公務汽油…加滿偷抽回家用 台中里幹事犯貪汙重罪判緩刑

台中龍井區公所林姓里幹事貪圖小利，騎公所配發的公務機車、加油卡加滿油後，跑到水溝旁抽出汽油裝到寶特瓶，下班再倒入私人貨車、機車使用，換算不法所得1萬5000多元；法院以他犯案輕微、自首，2度減刑後依貪汙罪判2年、緩刑5年，可上訴。

檢方查，林男2003年起任職龍井區公所，後擔任里幹事，公所2015年8月起配發1輛公務機車、加油卡給林男使用，他為了省私人油錢，基於侵占公有物犯意，多次趁著公務機車加油後，再到距離加油站外400公尺處的大排水溝旁，拿自備油管抽出油箱內4公升汽油。

檢方發現，林男會將公務用汽油再放置到寶特瓶內，下班後再倒入其私人用的小貨車、妻子的機車內，以供個人日常使用，經統計侵占的汽油數量，換算約1萬5823元，後來因內部人察覺，林自行向廉政署自首才曝光。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，有相關加油資料、明細，以及加油站監視器畫面可佐；法院指出，龍井區公所為讓林男順利辦理里幹事業務，而配發機車、加油卡，但僅限於上班時間及執行公務使用，油錢也是由區公所支付。

由於林男犯貪汙治罪條例第4條侵占公有財物罪，法定刑處無期徒刑或10年以上徒刑之重罪，法院審酌林男不法所得1萬5823元，為5萬元以下，可認定「情節輕微」，依法減刑；另外，林犯後符合自首、偵查中自動繳回所有不法所得，第二度依法減刑。

林男的辯護人再請求依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，法院認為，林男是公務員，享有穩定俸祿、經濟狀況無虞，卻貪圖小利侵占公物長達1年7個月，經2度減刑後最低刑度1年8月，並無情輕法重，不再減刑。