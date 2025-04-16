苗縣第五選區議員落選頭之爭落幕 鄭聚然當選有效確定
苗栗縣第五選區議員黃聲全因賄選案遭法院判決當選無效確定，落選頭之爭訴諸司法，鄭聚然去年4月遞補當選，同選區對手陳詩弦則指控鄭也涉及賄選，提出當選無效之訴，全案今二審審結維持一審原判，判鄭當選有效確定。
鄭聚然表示雖尚未接獲判決結果，但尊重司法判決，很開心當選有效判決確定，司法終告一段落，未來將專心繼續為民喉舌與服務，並爭取地方建設不負選民所託。
黃聲全因賄選案遭法院判決當選無效確定後，落選頭鄭聚然順利遞補當選，未料第二遞補順位的陳詩弦提訟，指控有4名鄭聚然的樁腳，在選舉期間涉嫌以一票500元的代價向8名選民行賄。
鄭辯稱不知情，也無證據顯示收賄選民所收取賄款的來源是鄭聚然，鄭獲檢方不起訴處分，一審認為證據不足，判鄭聚然當選有效。陳上訴台中高分院後，全案今天審結，仍維持一審認定，駁回上訴，判鄭聚然當選有效確定。
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