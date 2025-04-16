高雄男罵人雜碎王八烏龜 法官難得有不同看法判他無罪

高雄市一名邱姓男子去年與人在路上因行車糾紛發生口角，邱男一時氣憤狂飆對方「你真的是雜碎到家、人渣、你他媽的王八烏龜蛋、小人」等粗話，遭對方提告公然侮辱，不過法官審理後認為，憲法保障言論自由，有些人日常言談可能習慣性混雜某些粗鄙髒話來表達不滿，還未達到否定對方人格尊嚴的程度，因此判邱男無罪。

判決書指出，邱男去年2月26日下午3時許，在楠梓的街上因行車糾紛與人發生口角，邱男氣急之下基於公然侮辱的犯意，在公共場所痛飆對方「你真的是雜碎到家」、「社會就是太多人渣才會這樣子」、「你他媽的王八烏龜蛋」、「混蛋」、「完完全全一個小人」、「雜碎」、「你這個小人」、「社會多這種敗類」、「社會的敗類就你這種型的」。

遭辱罵的對方氣得報警提告邱男公然侮辱，指控邱男貶損他的人格評價與社會地位，且事後邱男也坦承確實有用粗話辱罵人。檢方偵訊後認為，邱男的確有公然侮辱犯意，涉有公然侮辱罪嫌，因此向法院聲請簡易判決。

案件送到橋頭地方法院時，法官審理後卻提出，這起案件不應該以簡易判決處刑，而是應探求有無其他證據，才能補強被告自白或告訴人所說的真實性。

法官指出，邱男雖然坦承公然侮辱犯行，但公然侮辱的行為是要「故意發表公然貶損他人名譽之言論，已逾越一般人可合理忍受之範圍」，刑法第309條所處罰的公然侮辱行為，因欠缺穩定認定標準而有過度擴張外溢之虞，可能過度干預個人使用語言習慣及道德修養，或可能處罰及於兼具輿論功能的負面評價言論，對言論自由有過度限制的風險。

法官提出，為兼顧憲法對言論自由的保障，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽的意涵來認定，若沒有考量整體當下的脈絡，僅因言詞文字的用語負面、粗鄙，就一律處以公然侮辱罪，恐怕會讓這樣的規定成為「髒話罪」。

事發當下，邱男與對方是在馬路上爭執，邱男對告訴人飆罵時間僅約2分鐘，考量原因，足認邱男並非毫無緣由、無緣無故對人飆罵攻擊，邱男當下罵人的原因只是在表達不滿憤怒情緒，還沒有達到導致告訴人自我否定人格尊嚴的程度，因此難以認定邱男的行為有到公然侮辱罪可罰範圍，因此判邱男無罪。