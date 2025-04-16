快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化女子應徵家庭代工反被騙投資 員警勸阻保住105萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮陳姓女子日前在網路看到應徵家庭代工的廣告，原以為可貼補家用，但與對方連繫後，竟被甜言蜜語打動，轉為投資，一開始小本投資有獲利，即要她再加碼105萬元保證金，日前她到金融機構欲提領現金時，行員認為有異，通報員警到場苦口婆心勸阻，才未失金。

當時行員疑陳女疑被詐騙，故意拖延不給提領，並通報警方前往處理，由正在巡邏的鹿港分局鹿港派出所警員宇鴻旻趕到現場，見到陳女正站在櫃台前等候，即趨前關心，一開始陳女堅決不願意說明提款原由。

在員警不斷勸說下，陳女才告知在網路上看到貼文應徵家庭代工的廣告後，便加入社群軟體私訊商談工作內容，最後經對方一再勸說，加入其LINE投資群組，一開始小額投資均有獲利5.6千塊，隨後介紹如何投資虛擬貨幣，並要求繳納105萬的保證金。

陳女不疑有他，到銀行進行匯款，警員宇鴻旻聽了她的陳述，直覺這就是假投資真詐騙手法，經過警方苦口婆心勸說下，除了提供多起類似詐騙案例，還提供165反詐騙專線諮詢，最後喚醒陳姓女子勿存貪念之念頭後，取消此筆交易並回存於帳戶內。

警方呼籲民眾，投資理財要循正當管道，以免辛苦錢有去無回，事後陳姓女子表示，幸好有行員及時通報，加上在員警耐心積極阻止下，才免於受騙上當。

彰化縣鹿港警分局鹿港派出所警員宇鴻旻及時勸說陳女不要被詐騙集團所騙，陳女才未失金。圖／警方提供
彰化縣鹿港警分局鹿港派出所警員宇鴻旻及時勸說陳女不要被詐騙集團所騙，陳女才未失金。圖／警方提供

廣告 詐騙 鹿港

延伸閱讀

抽獎中10萬元領獎前需付保證金 豐原警戳破騙局

26檔期貨契約保證金調整

彰化芳苑潮水湧來靈感乍現 陳炳臣首幅家鄉主題畫作參展再添一金

清代第五大城市今凋零 彰化蚵藝文化締約綠能產業盼振興榮景

相關新聞

「硝化甘油給驚喜」中央大學生辦罷免簽署遭嗆 校方已報警

罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生在校內自發性舉辦罷免簽署活動，社群網站Dcard上卻有人針對活動留言「有沒有化學系的...

高雄男罵人雜碎王八烏龜 法官難得有不同看法判他無罪

高雄市一名邱姓男子去年與人在路上因行車糾紛發生口角，邱男一時氣憤狂飆對方「你真的是雜碎到家、人渣、你他媽的王八烏龜蛋、小...

影／打著關聖帝君「忠義」名號 竟在神壇後設詐欺水房總部

林姓男子對外打著「王家關聖帝君」宮廟分支，讓幹部穿上「王家關聖帝君」總幹事、副總執事等背心，吸收成員，表面上打著「赤膽忠...

擒抱雙腳離地重摔路邊不理 嘉義逆子害死母被起訴

嘉義市莊姓男子去年與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後沒有理會，路人發現送醫10天後不治；嘉檢今依對直系血親尊親屬傷害致死罪...

貪公務汽油…加滿偷抽回家用 台中里幹事犯貪汙重罪判緩刑

台中龍井區公所林姓里幹事貪圖小利，騎公所配發的公務機車、加油卡加滿油後，跑到水溝旁抽出汽油裝到寶特瓶，下班再倒入私人貨車...

苗縣第五選區議員落選頭之爭落幕 鄭聚然當選有效確定

苗栗縣第五選區議員黃聲全因賄選案遭法院判決當選無效確定，落選頭之爭訴諸司法，鄭聚然去年4月遞補當選，同選區對手陳詩弦則指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。