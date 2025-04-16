彰化女子應徵家庭代工反被騙投資 員警勸阻保住105萬

彰化縣鹿港鎮陳姓女子日前在網路看到應徵家庭代工的廣告，原以為可貼補家用，但與對方連繫後，竟被甜言蜜語打動，轉為投資，一開始小本投資有獲利，即要她再加碼105萬元保證金，日前她到金融機構欲提領現金時，行員認為有異，通報員警到場苦口婆心勸阻，才未失金。

當時行員疑陳女疑被詐騙，故意拖延不給提領，並通報警方前往處理，由正在巡邏的鹿港分局鹿港派出所警員宇鴻旻趕到現場，見到陳女正站在櫃台前等候，即趨前關心，一開始陳女堅決不願意說明提款原由。

在員警不斷勸說下，陳女才告知在網路上看到貼文應徵家庭代工的廣告後，便加入社群軟體私訊商談工作內容，最後經對方一再勸說，加入其LINE投資群組，一開始小額投資均有獲利5.6千塊，隨後介紹如何投資虛擬貨幣，並要求繳納105萬的保證金。

陳女不疑有他，到銀行進行匯款，警員宇鴻旻聽了她的陳述，直覺這就是假投資真詐騙手法，經過警方苦口婆心勸說下，除了提供多起類似詐騙案例，還提供165反詐騙專線諮詢，最後喚醒陳姓女子勿存貪念之念頭後，取消此筆交易並回存於帳戶內。