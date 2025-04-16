影／打著關聖帝君「忠義」名號 竟在神壇後設詐欺水房總部

林姓男子對外打著「王家關聖帝君」宮廟分支，讓幹部穿上「王家關聖帝君」總幹事、副總執事等背心，吸收成員，表面上打著「赤膽忠心」、「忠義」名號，實際上在神壇後從事詐騙集團水房工作；台南市警第五分局昨天突擊搜索，將林等9人逮捕送辦。

張姓、陳姓男子今年3月間上網購物，匯款後沒收到商品，還被詐騙集團打來說「簽單登錄錯誤」，將會造成帳戶每個月自動扣款；為避免損失，請兩人再去操作一次「自動提款機」，才能恢復原設定，結果不但總共被轉出10餘萬元，提款卡還都交出去。

案經兩人向台南市警第五分局報案，警方先逮捕前往ATM提款的車手現行犯，同時間也將在附近監控車手的監控手逮捕，再向上溯源追查；警方查出，歹徒幕後主嫌其實是40歲林姓男子，但林從未出面，都透過通訊軟體下達指令，使用的名稱也都是假名。

第五分局偵查隊組成專案小組追查，發現林姓男子的車手集團分工細密，除了第一層車手，還有第二層監控手、第三層收水手、第四層核心成員，只有第四層的成員能接觸到林；林對外打著「王家關聖帝君」宮廟分支為幌子，在水房（洗錢）總部放上關聖帝君神像、神壇。

林姓男子讓幹部穿上「王家關聖帝君」總幹事、副總執事等背心，吸收成員，表面上打著「赤膽忠心」、「忠義」名號，實際上都是從事詐騙集團工作，提領被害人受騙匯款金額，一層一層轉交到林的手中，林再轉給上游集團，透過虛擬貨幣交易，將錢洗白，即可正常提領。

警方追查過程，查出林與幹部是以台南市北區臨安路「王家關聖帝君」神壇後方作為水房辦公室藏身地點，但林等人疑似發現警方監控，竟迅速搬遷；躲到北區與安南區交界處的一間民宅內，但同樣打著「王家關聖帝君」宮廟分支名號。

警方報請台南地檢署義股檢察官陳鋕銘指揮偵辦，經再次掌握水房藏身地點後，這次迅速聲請拘票、搜索票，昨天分別前往台南、高雄、屏東等地查緝，會同特勤中隊強勢攻堅，當場查獲林姓男子與成員共9人到案，查扣雙B名車2部，機車1部、贓款現金14萬7100元等。

警方調查，林都吸收20出頭的年輕人擔任集團成員，尚未查出有將觸手伸進校園，但也意外發現，日前接獲一起車手報案稱自己黑吃黑遭毆打的案件，原來就是林等人所為，水房內查獲的鋁棒、誡尺，就是用來教訓旗下小弟。

警方也查獲愷他命、防彈背心、關聖帝君背心、匾額、作案用金融卡2張、手機17支、黑莓卡7張、筆電1部等，全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、毒品等罪解送台南地檢署偵辦，並建請羈押向上溯源，持續追查林的上游提供金融卡、實施詐騙的集團。