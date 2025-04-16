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「硝化甘油給驚喜」中央大學生辦罷免簽署遭嗆 校方已報警

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生在校內自發性舉辦罷免簽署活動，社群網站Dcard上卻有人針對活動留言「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜」。中壢警分局表示，14日受理中央大學所報恐嚇案，目前正積極偵辦中，待通知犯嫌到案後依法送辦。

中央大學回應，依法令規定，教育應本中立原則，學校場地不得出借政黨從事相關的活動，並應謹守校園中立的態度。校方尊重學生參與公共事務及言論自由的權利，但在不影響到他人、涉及詆毀或影響公共安全的情況下，因疑似有恐嚇留言，校方已報警處理，避免不法情事。

硝化甘油極易因撞擊、遇熱引爆，具危險性。對於活動有人留言，「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜」。有學生認為此言論極不妥當，已超出言論自由或「開玩笑」範疇，構成對參與者公然威脅，令人震驚與憤怒。

學生也於社群網站Threads重申，目前已完成截圖、備分證據，並徵詢律師意見後決定報警處理，以維護校園安全與學生人身權益。若有任何學生因此感到不安或遭受恐嚇，呼籲一同提出檢舉，請不要因為不同意別人的言論，就阻止別人發聲。

中壢警分局興國派出所於4月14日受理中央大學所報恐嚇案，目前正積極偵辦中，俟通知犯嫌到案後依法送辦。中壢警分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若有涉及恐嚇、威脅或影響公共安全之虞，警方將依法偵處，確保社會安定與校園安全。

罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生自發性舉辦罷免簽署活動卻遭恐嚇，警方14日受理中央大學所報恐嚇案，目前正積極偵辦中，待通知犯嫌到案後依法送辦。圖／翻攝自Threads
罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生自發性舉辦罷免簽署活動卻遭恐嚇，警方14日受理中央大學所報恐嚇案，目前正積極偵辦中，待通知犯嫌到案後依法送辦。圖／翻攝自Threads
罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生自發性舉辦罷免簽署活動，社群網站Dcard上卻有人留言「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜」。圖／翻攝自Threads
罷免行動持續發酵，中央大學日前有學生自發性舉辦罷免簽署活動，社群網站Dcard上卻有人留言「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜」。圖／翻攝自Threads

中央大學 恐嚇 校園安全

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