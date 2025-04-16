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落選頭遞補苗栗縣議員被控賄選不起訴 今獲當選有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣第五選區議員黃聲全因賄選案，遭法院判決當選無效確定，議員候選人鄭聚然因是落選頭，去年4月遞補當選，同選區對手陳詩弦指控，鄭也涉及賄選，提出當選無效之訴，鄭已獲檢方不起訴處分，判當選有效。陳上訴二審，今維持原判，判當選有效確定。

苗栗縣第五選區議員黃聲全因涉在選舉期間，在自家釣蝦場拜票，替選民支付餐費，刑事部分遭判刑3年10月確定，台中高分院也判黃當選無效確定。去年4月，黃的議員席次，由該選區落選頭鄭聚然遞補當選。

同選區對手陳詩弦指控，吳姓縣民等4人是鄭聚然的樁腳，涉在選舉期間，以一票500元的代價向8名選民行賄，賄款是2萬9500元，且吳等人無當選的資格，若非經鄭授意、同意賄選，不會甘冒刑事責任的風險，鄭辯稱不知情，與經驗法則有違背，認鄭違反選罷法，提出當選無效之訴。

苗栗地院審理時認為，吳姓縣民雖經檢方起訴違反選罷法，也遭判刑2年、緩刑5年、公益捐15萬元、褫奪公權4年，但仍無法依其起訴書內容，與一審刑事判決的事證，認定吳姓縣民等4人是鄭聚然的樁腳，替鄭買票，且收賄款的證人雖證述，收取賄款的來源是鄭聚然，但非親眼所見，證詞難以採認。

另外，陳詩弦也未提出其他證據，證明吳姓縣民等4人是鄭聚然授意行為，此案證據不足，判鄭聚然當選有效。

全案上訴台中高分院後，今天審結，仍維持一審認定，駁回上訴，判鄭聚然當選有效，全案確定。

苗栗縣議員鄭聚然被控涉賄，同選區對手提當選無效之訴，台中高分院今判當選有效確定。圖／本報資料照
苗栗縣議員鄭聚然被控涉賄，同選區對手提當選無效之訴，台中高分院今判當選有效確定。圖／本報資料照

當選無效 議員 鄭聚然

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