快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

「社會邊緣人」當理由無用 詐團3成員幫上手挖坑埋人判無期

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年至陳家擄人，還強取他BMW上的60萬元，事後將陳載至苗栗偏僻處，挖洞活埋。新竹地院國民法官庭依強盜殺人罪判3人無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

本案源於3名被告與潛逃出境的張晉毅、藍昱翔2022年12月29日至陳家擄人、強盜財物還挖洞將人活埋致死。張等人原要將陳丟入海中，但因有海巡人員而作罷，後來又將陳帶至偏僻處，拿出預備的鐵鍬挖出足以埋入活人的坑洞。陳趁隙打電話報警，待坑洞挖好後，張、藍2人以凶器敲打陳的頭部、斬擊左腳跟，趁陳無力反抗將他活埋。陳一度求饒「大哥，多少錢都願意給，放過我吧」但沒用，陳窒息死亡。

謝旻錡主張雖與陳姓死者有嫌隙，但事前不知道要去殺人，以為只是要給他教訓，眾人將陳押到海邊時，他向主嫌張晉毅稱失眠、感冒不適，並以要刪除陳手機內的資料為由，從張手中取走手機，再藉故接近陳將手機交給他，讓他得以報案。且事後張平分60萬時，他也沒有拿取。

但一審審判長質疑，陳的雙手被反綁，眼睛被纏住，怎麼解鎖手機報案？謝旻錡答稱，眼睛是用類似紙板的東西遮蓋，未完全擋住，要活埋陳時，他有向張晉毅求情，說可以先帶去汽車旅館等送去泰國拆線（活摘器官）。

郭育廷在一審時表示，張晉毅找他參加，跟他說要「處理」1個人，沒有提到「殺」或「死」等關鍵字，他自己猜測「處理」就是要殺人，因為「電影都這樣演」。

檢察官指控被告們得知要殺人的時間點，最早在2022年12月24日，當張晉毅提及要「處理」一個人時，最晚在死者住處提及「拆線」時，張準備的鐵鍬就是鐵證，過程中不斷變化的是殺人方式，而非殺人犯意。至於謝旻錡稱未收下由張平分的10萬元，但從其他2名被告的口中可知，張事後曾向2人告知錢已平分，且謝旻錡從未向他人表示不想收下這筆錢，加上曾建議把陳送去拆線的錢要平分等，可見謝是重視錢財的人。

在一審判決後，案件上訴。高院審理時，徐維韓、郭育廷、謝旻錡都主張一審量刑過重，請求法官以刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

徐維韓的律師表示，徐受組織控制，面臨「群體壓力」，一審卻沒說清楚，謝旻錡還告訴徐「已經在同一條船上了」；謝敏錡的律師則主張「有和解」，檢察官卻違法辯論但未被制止；郭育廷的律師則稱他是「社會邊緣人」，因父母離異而缺乏教養、價值觀偏差，組織又威脅若不從將對他奶奶不利，郭「比別人弱勢」。

檢察官批評，被害人根本不可能逃生，沒有生還的機會，3人是直接故意殺人，犯後也沒施救，如何適用「情堪憫恕」條款減刑？死者父親表示，案發至今家人無法接受，希望法官維持無期徒刑。

高院審理後，認為一審認事用法無違誤，駁回上訴；今日僅有郭育廷到庭聽宣，審判長告訴他仍可上訴。

郭育廷（左）、徐維韓參與強盜殺人，一審都遭處無期徒刑，上訴都請求改判有期徒刑，但台灣高等法院今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
郭育廷（左）、徐維韓參與強盜殺人，一審都遭處無期徒刑，上訴都請求改判有期徒刑，但台灣高等法院今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
詐團成員謝旻錡參與強盜殺人，並對共犯說「已經在同一條船上了」。資料照片。記者王宏舜／攝影
詐團成員謝旻錡參與強盜殺人，並對共犯說「已經在同一條船上了」。資料照片。記者王宏舜／攝影
被律師稱為「社會邊緣人」郭育廷是今天唯一到庭聽宣的被告，但二審仍判無期徒刑。記者王宏舜／攝影
被律師稱為「社會邊緣人」郭育廷是今天唯一到庭聽宣的被告，但二審仍判無期徒刑。記者王宏舜／攝影

律師 殺人 活埋

延伸閱讀

酒駕撞死人被國民法官判8年 上訴和解求緩刑 檢：不覺國人能接受

新北殯儀館員工收紅包撿假牙 2人上訴今二審改判

法官石育恩、檢察官吳亞芝涉詐團案 監院彈劾建請免職

四海幫「神鬼會計師」用人頭公司勾結詐團洗錢25億 遭羈押禁見

相關新聞

落選頭遞補苗栗縣議員被控賄選不起訴 今獲當選有效確定

苗栗縣第五選區議員黃聲全因賄選案，遭法院判決當選無效確定，議員候選人鄭聚然因是落選頭，去年4月遞補當選，同選區對手陳詩弦...

「社會邊緣人」當理由無用 詐團3成員幫上手挖坑埋人判無期

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年至陳家擄人...

康和證券爆掏空上億元 創辦人鄭國華兄弟檔285萬元交保

調查局接獲情資，指上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族，涉以找人頭充當顧問手法，20年來長期向公司詐領「顧問費」，掏空不法資...

抽獎中10萬元領獎前需付保證金 豐原警戳破騙局

台中一名女子在臉書上參加商家舉辦的開業抽獎活動，被通知抽中10萬元獎金，她提供個人銀行帳號，但接洽人員以女子帳戶異常，需...

台南中西區夜生活熱鬧深夜改裝噪音車出沒 警1晚開35罰單

台南市警第二分局轄區中西區內人口密集，商業發達，夜店酒吧林立，可謂台南市最精華地區；但近期民眾屢次反映，深夜有改裝噪音車...

酒駕撞死人被國民法官判8年 上訴和解求緩刑 檢：不覺國人能接受

男子黃上人酒駕在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向轎車，吳姓駕駛不治，基隆地院國民法官庭依酒駕致人於死罪判刑8年。台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。