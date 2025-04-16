快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

抽獎中10萬元領獎前需付保證金 豐原警戳破騙局

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女子在臉書上參加商家舉辦的開業抽獎活動，被通知抽中10萬元獎金，她提供個人銀行帳號，但接洽人員以女子帳戶異常，需支付保證金才能兌獎為由，要求女子先匯款1萬元，她到銀行要匯款時，行員關懷察覺有異，通報豐原警方處理，及時戳破這場「假中獎真詐財」騙局。

豐原警分局豐原派出所警員張桓嘉前天上午10時獲報，有民眾匯款用途有異，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

47歲林姓女子日前參加臉書商家在線上舉辦的開業抽獎活動，商家主動通知林女，稱其中了10萬元現金的喜訊，並直誇其運氣很好，提醒她要快點辦理領獎事宜；對方先以匯款獎金為由，要求林女提供銀行帳號，接著透過LINE客服回應稱已匯款，但因林女帳戶出現異常，無法成功撥款，要求林女支付1萬元保證金，才能繼續領獎流程。

林女急於領取獎金，按照對方指示到銀行辦理匯款手續。幸好，銀行行員察覺到匯款用途異常，立即報警處理。

警方到場了解情況，勸告林女將個人帳戶提供他人，可能會成為詐騙集團洗錢的工具，對方匯入的款項極有可能來自其他受害者；經過員警耐心解釋，林女才驚覺受騙，不再匯款，警民聯手成功阻止這起詐騙，避免林女損失。

豐原分局今年1至3月成功阻詐59件，攔阻金額高達2259萬元，警方呼籲，常見中獎詐騙手法，包括網路刊登廣告或福利活動，吸引被害者參與抽獎，提供多項高額好禮，讓被害者選擇心儀獎品，詐騙集團會傳抽獎連結，並通知中獎；民眾要先確認好康活動資訊真偽，以免不小心未查證即落入詐騙集團圈套，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢由警方協助查證，避免遭騙。

台中一名女子被通知抽中獎金，領獎前需支付保證金，豐原警到場戳破騙局。圖／警方提供
台中一名女子被通知抽中獎金，領獎前需支付保證金，豐原警到場戳破騙局。圖／警方提供
台中一名女子被通知抽中獎金，領獎前需支付保證金，豐原警到場戳破騙局。圖／警方提供
台中一名女子被通知抽中獎金，領獎前需支付保證金，豐原警到場戳破騙局。圖／警方提供

成功 詐騙集團 豐原

延伸閱讀

26檔期貨契約保證金調整

台中豐原私畫紅線害人違停 警通報撤銷罰單改告發行為人

台中豐原街頭傳搶案！女子包包遭割斷 警3小時逮2人送辦

台中豐原街頭當眾割斷女子斜肩包 男搶包後機車逃逸中

相關新聞

落選頭遞補苗栗縣議員被控賄選不起訴 今獲當選有效確定

苗栗縣第五選區議員黃聲全因賄選案，遭法院判決當選無效確定，議員候選人鄭聚然因是落選頭，去年4月遞補當選，同選區對手陳詩弦...

「社會邊緣人」當理由無用 詐團3成員幫上手挖坑埋人判無期

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年至陳家擄人...

康和證券爆掏空上億元 創辦人鄭國華兄弟檔285萬元交保

調查局接獲情資，指上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族，涉以找人頭充當顧問手法，20年來長期向公司詐領「顧問費」，掏空不法資...

抽獎中10萬元領獎前需付保證金 豐原警戳破騙局

台中一名女子在臉書上參加商家舉辦的開業抽獎活動，被通知抽中10萬元獎金，她提供個人銀行帳號，但接洽人員以女子帳戶異常，需...

台南中西區夜生活熱鬧深夜改裝噪音車出沒 警1晚開35罰單

台南市警第二分局轄區中西區內人口密集，商業發達，夜店酒吧林立，可謂台南市最精華地區；但近期民眾屢次反映，深夜有改裝噪音車...

酒駕撞死人被國民法官判8年 上訴和解求緩刑 檢：不覺國人能接受

男子黃上人酒駕在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向轎車，吳姓駕駛不治，基隆地院國民法官庭依酒駕致人於死罪判刑8年。台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。