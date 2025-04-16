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抽獎中10萬元領獎前需付保證金 豐原警戳破騙局
台中一名女子在臉書上參加商家舉辦的開業抽獎活動，被通知抽中10萬元獎金，她提供個人銀行帳號，但接洽人員以女子帳戶異常，需支付保證金才能兌獎為由，要求女子先匯款1萬元，她到銀行要匯款時，行員關懷察覺有異，通報豐原警方處理，及時戳破這場「假中獎真詐財」騙局。
豐原警分局豐原派出所警員張桓嘉前天上午10時獲報，有民眾匯款用途有異，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。
47歲林姓女子日前參加臉書商家在線上舉辦的開業抽獎活動，商家主動通知林女，稱其中了10萬元現金的喜訊，並直誇其運氣很好，提醒她要快點辦理領獎事宜；對方先以匯款獎金為由，要求林女提供銀行帳號，接著透過LINE客服回應稱已匯款，但因林女帳戶出現異常，無法成功撥款，要求林女支付1萬元保證金，才能繼續領獎流程。
林女急於領取獎金，按照對方指示到銀行辦理匯款手續。幸好，銀行行員察覺到匯款用途異常，立即報警處理。
警方到場了解情況，勸告林女將個人帳戶提供他人，可能會成為詐騙集團洗錢的工具，對方匯入的款項極有可能來自其他受害者；經過員警耐心解釋，林女才驚覺受騙，不再匯款，警民聯手成功阻止這起詐騙，避免林女損失。
豐原分局今年1至3月成功阻詐59件，攔阻金額高達2259萬元，警方呼籲，常見中獎詐騙手法，包括網路刊登廣告或福利活動，吸引被害者參與抽獎，提供多項高額好禮，讓被害者選擇心儀獎品，詐騙集團會傳抽獎連結，並通知中獎；民眾要先確認好康活動資訊真偽，以免不小心未查證即落入詐騙集團圈套，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢由警方協助查證，避免遭騙。
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