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台南中西區夜生活熱鬧深夜改裝噪音車出沒 警1晚開35罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第二分局轄區中西區內人口密集，商業發達，夜店酒吧林立，可謂台南市最精華地區；但近期民眾屢次反映，深夜有改裝噪音車出沒，原本寧靜的夜晚，一再有噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜。警方昨天強力執法，共開出35張罰單。

第二警分局指出，中西區道路四通八達，交通便利，夜晚活動人口多；近期民眾多次反映改裝噪音車出沒，昨晚6時開始，分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。

警方除了稽查取締噪音車及防制危險駕車勤務，亦針對酒後駕車、無照駕駛及非法改裝排氣管車輛強力執法；另外也主動攔查多輛配有改裝車燈機車，改裝車燈因光線強烈且直射眼睛，易造成強烈眩光，嚴重影響用路人視線，及交通安全。

警方針對改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，本次主動攔查檢驗49件，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛33件、第22條越級駕駛1件、噪音檢測4輛、1輛不合格。

員警攔查多輛排氣管聲音過大重型機車，其中呂姓車主測出音量達89分貝，超標3分貝，依規定開出罰單；另外，今年度迄今已針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達20輛。

警方呼籲，機車改裝排氣管造成的噪音擾民，影響市民安寧生活及道路交通安全，民眾切勿任意改裝車輛，造成行車危險及排氣管噪音擾民；且今年起，若更換非原型式機車排氣管，須赴監理機關辦理變更登記，並使用經環境部噪音管制認證排氣管。

民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，將依道交條例處900至1800元罰緩；如噪音值超標，依噪音管制法第26條處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善，以遏止改裝車輛。

台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
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台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝
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台南市警第二分局昨晚聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區金華路4段協進國小大門前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。記者袁志豪／翻攝

噪音 改裝車 環保局

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