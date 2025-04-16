酒駕撞死人被國民法官判8年 上訴和解求緩刑 檢：不覺國人能接受

男子黃上人酒駕在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向轎車，吳姓駕駛不治，基隆地院國民法官庭依酒駕致人於死罪判刑8年。台灣高等法院昨審理，黃表示已和被害家屬達成和解，希望能輕判並爭取緩刑；告訴代理人表示，黃已履行和解條件，被害家屬願給他一個機會。檢察官認為，國人難以接受酒駕撞死人判不到3年徒刑。

黃（44歲）2023年2月10日晚間在台北市信義區住處喝酒，隔天上午10點半左右從住處開車出門，載著家人共4人上路前往北海岸。11點45分行經北濱公路52.5公里處、新北市和基隆市交界處時，跨越道路中央分向限制線，駛入對向車道，撞上由吳姓男子駕駛的轎車。

吳的車頭全毀，吳的頭、頸、胸、腹部多處外傷，肋骨骨折且多處器官撕裂傷，送醫不治。黃上人與家人也受傷，送醫後脫險。黃送醫急救時，護理人員採集血液檢體，送往法醫研究所毒物化學組，以頂空氣相層析分析法檢驗，他血液酒精濃度達0.106%。

基院國民法官庭指出，黃酒駕時違反道路交通安全規則，駛入對向車道肇事，構成刑法酒後駕駛動力交通工具因而致人於死罪。

不過黃在一審審理時，否認酒駕，未對被害人家屬表示歉意，也未賠償損害，一審認為黃的車輛瞬間近90度左轉衝入對向車道內，吳在猝不及防下，因兩車猛烈撞擊慘死，黃負百分之百肇事責任。

黃上人先前也曾宿醉開車肇事被送辦，但因呼氣酒精濃度未達處罰標準，檢察官處分不起訴，但黃未記取教訓仍酒駕還撞死人，一審判他8年徒刑。

黃不服一審量刑而上訴，高院15日行言詞辯論，審理範圍不包括犯罪事實。黃表示，他認罪且和被害家屬和解，希望能夠有緩刑的機會；告訴代理人也表示，被害家屬只是希望對方能真摯的認罪，且黃已經履行和解條件，被害家屬也希望給對方一個自新的機會。

高檢公訴檢察官表示，和解是對黃上人的有利事項，上訴審可參酌他的一審宣判完後的情形，不過本件國民法官判8年徒刑，若酒駕致死刑度低於3年，難以相信國人會接受，請合議庭依法審酌。

黃上人為博士肄業，從事醫療器材買賣，月薪約3萬元，他稱母親的腿被外籍看護弄傷，得由他揹下樓。律師說，黃除了父母外，還有小孩要扶養，事發當天也是全家一同出遊，益徵惡性非屬重大，沒有科處自由刑必要。

黃在最後陳述時表示，肇事後真的很後悔「對不起」，他感謝被害家屬的大愛，願意原諒他，他是家中經濟支柱，希望高院給他自新的機會。審判長諭知4月29日上午9點30分宣判。