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境管男棄保逃至廈門 14年後成外國博士入境星國遭遣返

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

高雄張姓男子14年前因案遭高雄地檢署境管，砸10萬元從金門搭船偷渡至廈門，去年8月持加勒比海島國護照欲入境新加坡被識破遭遣返回台，已成金融博士，桃園地院依共同犯受禁止出國處分而出國罪判徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

犯罪事實指出，現年40歲的張姓男子因偽造文書案件，經雄檢指定2萬元保證金後獲釋，並於2010年7月底依入出國及移民法第6條第1項第3款規定，通知內政部入出國及移民署將他列入限制出境名單。

張男明知已遭境管不得出國，為了逃避司法審判及避免遭警察或海岸巡防機關於邊境檢查，仍與身份不詳之人共謀，於同年8至12月間不詳時間，斥資10萬元自金門某處乘坐漁船偷渡至中國廈門市。

張男於2024年8月11日，以聖克里斯多福護照搭機至新加坡欲入境，卻遭海關察覺有異，確認張男原本的國籍後，將他遣返回台由桃園國際機場入境，案經內政部移民署國境事務大隊偵辦移送桃園地檢署

檢察官認為，被告張男於警詢及偵訊中均坦承不諱，也有內政部移民署出入境管理系統查詢紀錄、國民管制檔查詢資料明細等卷證可稽，足認被告張男的自白與事實相符，犯嫌可堪認定，被告所為觸犯入出國移民法第74條前段受禁止出國處分而出國罪嫌，依法聲請簡易判決處刑。

法官審酌，被告因案遭雄檢於2010年7月31日發布境管予以限制出境，竟違反強制處分以偷渡方式出境至中國大陸廈門市，逃避刑事案件調查，嚴重妨害司法運作，危害我國國境安全及出入境管理正確性，念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡犯罪動機、目的、前科素行，博士畢業從事金融業及家境小康等情，量處適當之刑並諭知易科罰金。

高雄張男14年前因案，棄保由金門搭漁船偷渡至廈門，去年他持聖克里斯多福護照搭機至新加坡欲入境，遭海關識破將他遣返回台，桃園地院依共同犯受禁止出國處分而出國罪判徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
高雄張男14年前因案，棄保由金門搭漁船偷渡至廈門，去年他持聖克里斯多福護照搭機至新加坡欲入境，遭海關識破將他遣返回台，桃園地院依共同犯受禁止出國處分而出國罪判徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 移民署

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