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康和證券爆掏空上億元 創辦人鄭國華兄弟檔285萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

康和證券創辦人鄭國華涉掏空135萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證券創辦人鄭國華涉掏空135萬元交保。記者張宏業／攝影
調查局接獲情資，指上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族，涉以找人頭充當顧問手法，20年來長期向公司詐領「顧問費」，掏空不法資金上億元，台北市調查處昨兵分16路搜索康和證券與子公司康和期貨，約談鄭國華三兄弟共11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依違反證交法命鄭國華135萬元、鄭世華150萬元交保，均限制出境出海。

同案約談鄭國華胞弟鄭天華妻子陳瓊珠100萬元交保、康和證前法人董事蕭祥玲120萬元交保，均限制出境出海。康和證券現任董事長鄭大宇（鄭國華兒子）、康和期貨董座康景泰請回。鄭天華在調查局詢後就已離開。

調查顯示，鄭國華三兄弟及鄭大宇，從2001到2021年間，因擔任董事長的薪水不夠開銷，因此找來老臣或親友當人頭，與公司簽訂每月5萬至6萬元的「顧問契約」，這些顧問費雖然金額不多，但長達20年累計下來，有上億元資金輾轉進入鄭氏家族私人口袋。

檢調追查，有人頭按月提領現金交給鄭氏家族，也有人頭直接將帳戶交給老闆使用，資金最後都被層層轉入鄭氏家族可支配帳戶，藉此隱匿不法所得，涉及洗錢罪。據指出，有人頭均指證鄭國華、鄭世華長期把公司當金庫，按月支領多份薪水供私人花用。

老字號康和證券近年爆發家族爭奪經營權內鬥戲碼，康和證券在近10年的時間，大股東家族內部屢傳不合，每逢董事改選時，檢舉信件滿天飛，此次檢調偵辦鄭國華家族用人頭詐領顧問費，掏空公司資產逾億元，部分內容也在先前檢舉信件中出現，傳出被搜索，並不令市場意外。

康和證券前董事長鄭世華涉掏空150萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證券前董事長鄭世華涉掏空150萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證前法人董事蕭祥玲120萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證前法人董事蕭祥玲120萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證前董座鄭天華妻子陳瓊珠100萬元交保。記者張宏業／攝影
康和證前董座鄭天華妻子陳瓊珠100萬元交保。記者張宏業／攝影
康和期貨董事長康景泰訊後請回。記者張宏業／攝影
康和期貨董事長康景泰訊後請回。記者張宏業／攝影
康和證券現任董座鄭大宇（中）訊後請回。記者張宏業／攝影
康和證券現任董座鄭大宇（中）訊後請回。記者張宏業／攝影

兄弟 康和證券

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