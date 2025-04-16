豐邑10年前建案崩塌 起訴

豐邑建設2015年同樣位於竹北的建案「浩瀚一品」，因為開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑，引發市民一片譁然。圖／本報資料照片 新竹地檢署昨天起訴豐邑建設董事長劉樹居與總經理邱崇喆等5人，指其10年前違背建築術成規，擅自更改竹北「浩瀚一品」建案的施工圖說，造成崩塌出現天坑，成了竹北天坑的案外案。豐邑集團回應遺憾，相信法院還清白。

竹檢調查，豐邑建設旗下的浩瀚公司「浩瀚一品」建案，由頌恩公司承造，在結構變更設計程序完成前，劉樹居、邱崇喆與頌恩公司陳姓協理等5人，循豐邑機構施做擋土設施前例，未經夏姓結構技師同意，即由地錨工程陳姓負責人為浩瀚一品的基礎開挖做擋土設計。

竹檢發現現場未依設計圖說施作，鋼材用量僅達原結構設計48％、地錨長度僅達原結構設計37％等，夏姓結構技師發現後要求追加遭拒絕，9天後工地因地錨鬆脫、H型鋼擋土支撐倒塌，擋土措施失效，崩坍出深度約10公尺、寬約足球場大的天坑。

竹檢指出，除了追加起訴，也建請法院沒收偷工減料的不法利得2113萬169元。

豐邑集團回應，該案相關人員10年前已依判決承擔法律責任，事隔近10年，竹檢重啟調查與追加起訴，豐邑集團深感不解與無奈。