鄭文燦涉貪境管將屆 桃院明開調查庭

海基會前董事長鄭文燦（中）被控於桃園市長任內收賄，由於境管期限將屆，桃園地院昨起分2天進行調查，鄭將於明天上午出庭應訊。圖／聯合報資料照 海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄遭起訴，鄭等5名羈押被告移審後皆具保並限制住居、出境及出海8個月。由於境管期限將屆，桃園地院昨先就被告侯水文及廖俊松父子3人開庭調查，侯表示想出國玩、盼解禁，廖家父子則沒意見，檢方認為應繼續強制處分，審判長諭知候核辦，等候再次傳票通知。

至於鄭文燦及廖俊松長子廖家興的調查庭，明天上午進行，合議庭也將審酌是否延長限制出境及出海，最快1周內裁定。

昨合議庭時，3名被告台塑集團前發言人侯水文、前顧問廖俊松及其三子廖力廷皆到庭，審判長孫立婷逐一詢問對是否延長出境出海限制有無意見，侯水文表達希望解除限制出境，讓他出國玩，律師徐嘉翊也說，侯自白認罪，涉犯非重罪無逃亡之虞，希望解禁。

廖俊松庭訊時自稱「耳朵重聽」，請審判長講慢一點，不然聽不到，並表示對是否解除出境出海無意見，廖的律師楊國宏說，廖去年6月羈押時曾在看守所內休克，幸得舍友急救，如今需固定回診，無逃亡之虞，希望撤銷強制處分。廖力廷也對境管沒意見，「尊重庭上決定」。

公訴檢察官邱健盛認為，被告侯水文等3人坦承犯行，也配合釐清案發事實，但考量審理計畫及進度應繼續限制出境、出海等強制處分。邱並表示，廖俊松涉犯業務上侵占金額龐大，迄今不認罪應繼續境管，針對辯護人聲稱「廖病重且有持續就醫需求」，境管不妨礙廖就診，可見可以維持境管。

退庭後，3名被告與辯護律師陸續步出庭外，廖俊松與律師楊國宏神情輕鬆離開法院，楊國宏被媒體詢問是否滿意調查過程，笑著回應「保證繼續限制出境」，表示最近才發生經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智落跑事件，不會有法院自己找麻煩。