康和證券董座3兄弟 涉詐公司上億顧問費

康和證券創辦人鄭國華。記者張宏業／攝影 上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族涉以人頭充當顧問，廿年來向公司詐領「顧問費」，掏空不法資金上億，調查局昨搜索康和證券與子公司康和期貨，約談鄭國華三兄弟共十餘人到案，依違反證交法特別背信與洗錢罪移送台北地檢署複訊。

同案約談包括康和證券前董事長鄭世華、鄭天華、鄭國華大兒子鄭大宇（康和證現任董事長）、康和期貨董事長康景泰（鄭大宇親信）、鄭世華女兒鄭珮琪、鄭天華妻子陳瓊珠、小姨子陳瓊玲（前康和證董事），及康和證前法人董事蕭祥玲。據了解，人頭均指證鄭國華三兄弟長期把公司當金庫，按月支領多份薪水。

調查顯示，鄭國華三兄弟及鄭大宇，二○○一到二○二一年間，找老臣或親友當人頭，與公司簽訂每月五至六萬元「顧問契約」，廿年累計已上億元。有人頭按月提領現金轉交，也有人頭將帳戶交老闆使用，資金最後都層層轉入鄭氏家族帳戶，藉此隱匿不法所得，涉及洗錢罪。

老字號康和證券近年爆發家族爭奪經營權內鬥，鄭大宇與父親鄭國華被媒體爆料利用人頭規避關係人購地交易，侵占關係企業康證資產的售地款達十六億元；此部分不在檢調昨天偵查範圍。

據了解，康和證券近十年大股東家族內部屢傳不合，每逢董事改選檢舉信件滿天飛，此次檢調偵辦鄭國華家族人頭詐領顧問費，部分內容也在先前檢舉信件中出現。

二○一八年鄭大宇接任康和證董事長，引發二叔鄭世華家族不滿，鄭世華希望鄭大宇辭去兼任康和期貨副董事長，改由他女婿接替，被鄭大宇拒絕，業界盛傳鄭國華與兄弟爆發鬩牆。

康和證昨公告，公司所有作業均依相關規定辦理，全力配合檢調單位調查。