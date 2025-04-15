康和證券爆掏空 創辦人鄭國華父子、胞弟移送北檢

調查局接獲情資，指上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族，涉以找人頭充當顧問手法，20年來長期向公司詐領「顧問費」，掏空不法資金上億元，台北市調查處今兵分16路搜索康和證券與子公司康和期貨，約談鄭國華三兄弟共11人到案，鄭國華、鄭大宇（康和證現任董座）父子、鄭國華胞弟鄭世華、康和期貨董座康景泰深夜依違反證交法特別背信罪移送台北地檢署複訊。

同案約談包括康和證券前董事長鄭天華、鄭世華女兒鄭珮琪、鄭天華妻子陳瓊珠、小姨子陳瓊玲（前康和證董事）、以及康和證前法人董事蕭祥玲到案。據了解，人頭均指證鄭國華三兄弟長期把公司當金庫，按月支領多份薪水供私人花用。

調查顯示，鄭國華三兄弟及鄭大宇，從2001到2021年間，因擔任董事長的薪水不夠開銷，因此找來老臣或親友當人頭，與公司簽訂每月5至6元的「顧問契約」，這些顧問費雖然金額不多，但長達20年累計下來，有上億元資金輾轉進入鄭氏家族私人口袋。

據調查，有人頭按月提領現金交給鄭氏家族，也有人頭直接將帳戶交給老闆使用，資金最後都被層層轉入鄭氏家族可支配帳戶，藉此隱匿不法所得，涉及洗錢罪。