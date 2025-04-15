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術後自拔管線遭阻…扳護理師大拇指喝斥「不要靠近」 癌男被判3月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子去年在彰化市某醫院手術後，想拔除身上的生命監測儀器管線，林姓護理師上前制止，被他徒手抓住左手大拇指往後扳並喝斥「不要靠近」，事後陳男辯稱徒手拉管線。彰化地方法院審結，依犯傷害罪判處有期徒刑3月。可上訴。

判決書指出，陳男手術後躺在恢復室病床上接受醫療照護，後來用左手作出拔除身上生命監測儀器管線的動作，林姓護理師見狀上前制止，陳男明知她是恢復室的護理師，正在執行醫療業務行為，且他依智識及生活經驗，也知悉如將林姓護理師的左手大拇指往後扳，極可能造成左手受傷，竟徒手抓林姓護理師的左手大拇指往後扳並喝斥「不要靠近」。

陳男坦承躺在恢復室病床上接受醫療照護，並嘗試拔除身上線，且對林姓護理師表示「不要過來」，但否認有何傷害，辯稱當時只是拉管線，不可能抓住林姓護理師的手，不知道林姓護理師正執行醫療業務、不知是誰在照顧他、不知林姓護理師有沒有受傷。

彰化地院觀諸監視錄影畫面可知，林姓護理師全身穿防護衣隔離，並與其他護理師穿著相同，都在恢復室照護數名病患，可見陳男應知她是護理師竟出手扳她的左手大拇指，主觀上有妨害醫事人員執行醫療業務的故意甚明。彰化地院審酌陳男迄今未能賠償林姓護理師也沒表示歉意，犯後態度難稱良好，兼衡他當義工、右手指殘缺、罹患口腔癌的生活狀況等一切情狀，量處刑期如上，併諭知易科罰金的折算標準。

病床情境示意圖。圖／Ingimage
病床情境示意圖。圖／Ingimage

手術 護理師

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