鄭文燦案侯水文聲請解除境管 廖俊松「重聽之態」法庭內外判若兩人

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，包括鄭等5名羈押被告起訴移審均具保並限制住居、出境出海，由於期限將屆，桃園地院今午先就侯水文及廖俊松父子3人開庭調查；侯想出國玩盼解禁，廖家父子則沒意見，審判長確認廖老固定回診時間，諭知候核辦。

合議庭調查前先確認台塑集團總管理處前副總兼發言人侯水文、台塑企業華亞科技園區環境品質監督委員會主委廖俊松及其子廖力廷3名被告身分，廖俊松立刻虛弱、緩慢地向審判長孫立婷反應「耳朵重聽，請審判長講慢一點不然會聽不到」，讓孫每次提問都放慢說話速度並重複3次，見廖老有回應才又繼續訊問。

審判長宣讀3人涉犯侵占、詐欺及貪汙治罪條例外，廖俊松另涉及偽造文書、洗錢及商業會計法等罪名後進行權利告知，針對3人入出境管制即將屆滿，詢問各自對於是否延長出境出海的意見，侯水文表達希望解除限制出境，讓他能出國去玩，也回應審判長「無親人在國外」的訊問，律師徐嘉翊幫腔，侯自白認罪，所涉非重罪也無逃亡之虞，希望解禁。

廖俊松「原則上沒意見」，表示4天前胃部動手術有傷口，每月每周要回診，境管與否沒意見，並要律師補充；辯護人以「強制處分權」規定及境管3要件論述，透露廖老健康狀況案發前就不好，去年6月21日羈押期間曾在看守所內休克，幸得舍友急救，如今需固定回診，上周手術傷口已預定8天後及5月中旬回診追蹤，且所涉5年以下徒刑，犯不著為案件逃亡，希望撤銷強制處分。

審判長當庭請律師確認廖俊松是否固定每周三下午和每周四上午都必須回診就醫而無法出庭應訊，廖老逐一數算要看的門診科別，周三下午腸胃科是固定回診，另周四上午「動作障礙科」則是每月1次；廖力廷對於境管沒意見，「尊重庭上的決定」。

公訴檢察官邱健盛認為，被告侯等3人涉犯貪汙等案，移審獲法院交保、限制住居、出境出海等較輕微強制處分，審理時3人坦承犯行，也配合釐清案發事實，考量審理計畫及進度繼續強制處分，另廖俊松涉犯業務上侵占部分，金額龐大迄今不認罪應繼續境管，針對辯護人聲稱「廖病重且有持續就醫需求」，境管不妨礙廖就診，可見處分對廖的健康權與強制處分必要間已取得適當平衡應可繼續維持境管。審判長聽完雙方意見，諭知「本案候核辦」。