康和證券創辦人三兄弟遭搜索約談 疑領不實顧問費掏空逾1億

康和證券前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等13人到案，被告今晚將陸續移送檢方複訊。

成立約35年的康和證券，近年來主打數位科技及個人化服務，今年3月拿下第21屆「國家品牌玉山獎」傑出企業類全國首獎，是此獎項15年來首家獲獎的非金控券商。不料，今日康和證券遭檢調搜索，前董座三兄弟等人20年領取不實顧問費逾1億元，涉特別背信罪等罪嫌。

北檢指出，今指揮台北市調查處偵辦鄭姓被告等13人違反證券交易法「特別背信」、洗錢防制法一般洗錢罪，搜索鄭等11人住居所，及及康和證券、康和期貨等2家公司，共16處。

檢調追查，康和證券前任董事長、康和證券創辦人等鄭家3兄弟，與康和證券蕭姓董事從2001年至2021年間，涉嫌透過4個群組找來親友、員工當人頭顧問領取顧問費，顧問沒有提供顧問服務卻每月領取數萬元的顧問費，累積領取長達20年，初估逾1億元不法所得進入鄭等人口袋。