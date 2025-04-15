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下注總統大選賭盤 長治鄉長吳亮慶屏東地院判拘役58天

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣長治鄉長吳亮慶等5人，2023年7到8月，以2024年總統大選結果賭博，賴清德讓柯文哲80萬票，5人向鄭男共下注150支，1支1萬元，遭檢方偵辦起訴，屏東地院審理後，判吳亮慶等5人違反總統副總統選罷法，分別判處拘役30到58天，均可易科罰金，吳亮慶判最重處拘役58天。

判決指出，吳亮慶等5人，均犯總統副總統選舉罷免法第8條之一第2項、第1項之以電子通訊以總統副總統選舉結果為標的之賭博財物罪，審酌5人不思憑己力付出以賺取財物，以電子通訊以總統副總統為選舉結果為標的賭博財物，助長大眾投機僥倖風氣，危害社會秩序及善良風俗，對公眾造成不良影響，及敗壞本國最重要選舉的純正風氣等，應予非難；考量5人坦承犯行與相關前科素行，分別判處拘役30到58天，均可易科罰金。

吳亮慶被屏東地院判處拘役58天，可易科罰金，一天一千元，要繳5萬8000元，是五人量刑最重。全案可上訴。吳亮慶今說，他會去繳罰金。

事發在2023年7到8月，當時吳亮慶是屏東縣議員，吳亮慶在2023年10月因涉賄選當選無效遭法院判決定讞遭解職，吳亮慶曾擔任6屆縣議員，去年參選長治鄉長補選，以79票差距險勝對手，選舉至今無敗績。

屏東縣長治鄉長吳亮慶，曾擔任6屆縣議員。圖／報系資料照
屏東縣長治鄉長吳亮慶，曾擔任6屆縣議員。圖／報系資料照

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