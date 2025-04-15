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「替死者開口」非口號 馬祖推動專業相驗邁向制度化

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖長年缺乏法醫編制，相驗業務仰賴當地醫師輪值支援，專業與制度均有待強化，為改善現況，連江地檢署今天召開「相驗協調會議」，正式推動「司法相驗精進計畫」，將由法務部法醫研究所與北、中、南三地地檢署輪派法醫至馬祖支援，提升相驗品質並培養在地人才，力求與本島水準看齊。

馬祖地區並無設置法醫師或檢驗人員編制，也無特約法醫協助，過去相驗案件多由連江縣立醫院醫師支援處理。連江地方檢察署檢察長林彥良指出，此次計畫為期一年，將由台北、台中及高雄地檢署各指派一名法醫輪流駐點支援本署屍傷檢驗，並與地方醫師座談交流，深化專業知能，建立制度化流程。

會議由法務部、最高檢察署、金門檢察分署、高等檢察署、法醫研究所、連江縣政府、縣警察局及縣立醫院等多個機關代表出席，形成共識，將依討論意見修正計畫後呈報法務部核定。

最高檢察署檢察總長邢泰釗透過視訊致詞指出，相驗業務需專業化與嚴謹程序，馬祖人口雖少，但基本司法保障不容忽視，肯定林檢察長上任後積極整合資源、補足缺口的作法。

金門高分檢署檢察長毛有增則強調，司法相驗的目的在於「替死者發聲，還原真相」，必須確保流程嚴謹、公正，亦需有可受信賴的判斷機制，期許透過計畫推動，使馬祖的相驗品質不再是「邊陲地帶」。

計畫執行期間，法醫師除支援實務相驗，也將與當地醫師定期座談，針對不涉偵查秘密的法醫學議題進行經驗傳承與交流，強調「溫暖相驗」理念。未來一年期滿後，期望參與座談的在地醫師能獨立處理一般相驗案件，並於遇有爭議時，可持續聯繫法醫諮詢意見，打造具備專業、穩定與永續性的相驗體系，為馬祖居民提供等同本島的司法服務品質。

連江地檢署今天召開「相驗協調會議」，最高檢察署檢察總長邢泰釗透過視訊致詞指出，相驗業務需專業化與嚴謹程序，馬祖人口雖少，但基本司法保障不容忽視。圖／連江地檢署提供
連江地檢署今天召開「相驗協調會議」，最高檢察署檢察總長邢泰釗透過視訊致詞指出，相驗業務需專業化與嚴謹程序，馬祖人口雖少，但基本司法保障不容忽視。圖／連江地檢署提供
連江地檢署今天召開「相驗協調會議」，連江地檢署檢察長林彥良指出，未來將由台北、台中及高雄地檢署各指派一名法醫輪流駐點支援屍傷檢驗，並與地方醫師座談交流，深化專業知能，建立制度化流程。圖／連江地檢署提供
連江地檢署今天召開「相驗協調會議」，連江地檢署檢察長林彥良指出，未來將由台北、台中及高雄地檢署各指派一名法醫輪流駐點支援屍傷檢驗，並與地方醫師座談交流，深化專業知能，建立制度化流程。圖／連江地檢署提供

司法 醫師 馬祖

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