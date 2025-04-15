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鄭文燦涉貪案5被告境管將屆 桃院今起分2天調查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃檢去年8月27日偵結起訴，移審後包括鄭文燦等5羈押被告皆具保並限制住居、出境及出海8個月，由於境管期限將屆，桃園地院自今起開庭調查，但因同案另2人自2月起已延長，研判應是合議庭欲協調後續審判程序期日。

桃園地方法院今午2時30分起，先就台塑集團前發言人侯水文、台塑集團前顧問廖俊松及其三子廖力廷等3人針對限制出境期間即將屆滿開庭訊問，至於桃園市前市長鄭文燦及廖俊松長子的調查庭則於後天（17日）上午10時30分進行，合議庭將依據訴訟進度與刑訴程序，審酌是否延長限制出境及出海。

鄭文燦涉貪案，桃園地檢署2024年7月11日向法院聲請羈押禁見獲准，8月27日偵結起訴後建請續押，桃園地院認犯罪嫌疑重大但無羈押必要，翌日凌晨裁定以2800萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月。同案侯水文、廖俊松、廖家興及廖力廷同樣裁定具保，分別以205萬元、110萬元、60萬元及25萬元交保，並限制住居、出境出海8月。

同案另2名被告台塑集團總管理處前總經理楊兆麟與廖力廷妻子黃芷蓁，合議庭於今年1月21日就其境管將屆滿開庭調查後，仍裁定2人自2月起各延長8個月。合議庭指出，楊兆麟經濟實力雄厚，並有非婚生子女居住國外；黃芷蓁則具有海外商務聯繫管道，2人與本案共犯間的犯案情節、分工關係尚未釐清，為防逃亡及防勾串證人、湮滅證據，依法裁定繼續限制出境與出海。

另鄭案審理歷經2次法官更替變故，原合議庭審判長江德民去年10月間因心臟病住院，請假1年後辭去審判長職務；受命法官廖奕淳自去年8月底受理後，至今年2月24日止密集召開9次準備程序庭，3月間發現罹患重大傷病後緊急住院，4月11日依法請假1年，桃園地院經事務分配小組會議決議通過，自今起由審判長孫立婷帶領何信儀、黃皓彥2法官組成的合議庭續行審理。

海基會前董事長鄭文燦（中）被控於桃園市長任內收賄，由於境管期限將屆，桃園地院自今起分2天進行調查，鄭將於後天上午出庭應訊。圖／聯合報資料照
海基會前董事長鄭文燦（中）被控於桃園市長任內收賄，由於境管期限將屆，桃園地院自今起分2天進行調查，鄭將於後天上午出庭應訊。圖／聯合報資料照

廖俊松 桃園地院 鄭文燦

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