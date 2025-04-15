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建商離婚付逾億分手費 13年前約定又讓前妻討到2990萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在建築業界小有成就的林姓董事長和盧姓妻子簽字離婚後，林男大方送上5040萬現金，還幫清償房屋貸款，並送上2棟房當分手禮物，但盧女發現林10年前曾說好要送她2990萬元，當時簽好的贈與契約並未履行，提告索取這筆欠款，法官判林男應再給付2990萬元。

判決指出，林男和盧姓女子於10多年前結婚，2012年時，林男和盧女簽下贈與契約，約定要贈送2990萬元給盧女，契約還經法院公證認定，但10年後夫妻關係陷入冰點，2022年時，林男便和盧女簽字協議離婚。

當時簽字離婚時，盧男大方送上5040萬元現金，並幫盧女名下房產清償貸款，林還將名下的兩間房送給盧女當離婚禮物，兩房名下的3350萬元抵押權則由他清償，換算夫妻離婚後，林男就付出逾億元「分手費」。

只是離婚協議還有但書，就是盧女拿了房子、現金後，要拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，盧女也欣然同意接受林男條件。

事後盧女認為她與林男於2012年還簽有一筆2990萬元的贈與契約，但林男結婚到離婚後，這筆帳都還沒付出，她多次催討林男都置之不理，便提告要求林依約給付這筆錢。

林男挨告後喊冤，稱他與盧女離婚時，協議就要求拋棄雙方財產分配請求權，早與盧女無債權關係存在，當時贈與契約應在拋棄剩餘財產範圍內，何況他從2018年起，就陸續匯款2663萬元到盧女帳戶，早已履行贈與契約完畢，不能再要求他履約。

但法官認為，林男和盧女離婚時，是約定拋棄雙方財產分配請求權，而這張贈與契約，並不再離婚協議書中約定拋棄的範圍內。

法官認定，林男雖於離婚前後有換款2663多萬元給盧女，但夫妻間匯款原因很多，如日常生活費、合夥投資都有可能，林男匯款不代表就是在履行贈與契約，因林男未進一步說明這些匯款的性質與理由，因此仍得履行雙方所簽的贈與契約，判他應給付2990萬元給前妻。

建築業界小有成就的林姓董事長和盧姓妻子簽字離婚後，付出逾億元分手費，因１３年前所簽的贈與契約，還要再給前妻2990萬元。本報資料照片
建築業界小有成就的林姓董事長和盧姓妻子簽字離婚後，付出逾億元分手費，因１３年前所簽的贈與契約，還要再給前妻2990萬元。本報資料照片

夫妻關係 財產 離婚

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