花蓮藍營告發罷傅團體偽造文書 綠營批混淆視聽抹黑

罷免綠委陣營近日接連遭檢調偵辦偽造文書，花蓮罷傅團體也發生連署書格式錯誤，藍營今按鈴告發罷團成員偽造文書等罪嫌。綠營則反擊，連署書是格式錯誤，沒有內容不實，罷團取得的連署書都是經過當事人同意，批評藍營是在混淆視聽、政治抹黑，並表示會請律師協助罷團，做最大的後盾。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇、議員吳建志及邱光明等人，今天到花蓮地檢署按鈴告發罷傅團體領銜人李美玲、「八炯」温子渝、「閩南狼」陳柏源及立委沈伯洋等，涉嫌偽造文書及死亡連署等罪嫌。檢方表示，目前未收到國民黨團書狀，也無人以言詞申告，待收到後會分案調查。

縣議會民進黨團回應，縣議員張美慧指出，花蓮罷團二階連署書單純是格式錯誤，沒有內容不實導致偽造文書問題，偽造文書在法律上明文規定，是指「內容之不實」，這次是格式的問題，不是內容不實。

張美慧說，偽造文書的關鍵就是當事人沒有連署的意思，也包含有亡者簽章連署，花蓮罷團拿到的這些連署書，都是連署人的意志，有同意的簽章，藍營提告的內容跟現實根本就是天壤之別、牛頭不對馬嘴。

縣議員胡仁順表示，傅崐萁惡意操控司法提告，用政治抹黑的手段企圖混淆視聽、魚目混珠，把行政技術上問題用刑事罪犯混淆，浪費司法資源，請「傅崐萁們」不要再曲解法令、混淆視聽，請傅崐萁不要躲起來，請把髒手拿開，請勿干擾公民行動。

縣議員林則葹說，司法是獨立的，檢方很有可能會受理依法處理，不過成罪的機率非常低，黨團會請律師團全力協助公民團體，做公民團體最大的後盾。

胡仁順說，服務處收到的連署書，大約有7成以上是錯誤的格式，不過在這幾天的搶救之下，辦公室重簽跟新簽的人數，跟還沒發現格式錯誤前相比，回籠率跟新簽的能量更高。所有民進黨公職一定會全力搶救，收件到5月5日，希望鄉親趕快到聯絡處跟服務處重簽。