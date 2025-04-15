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桃警嚴打改管！3車噪音過關仍罰…名牌大重機被抓噴近萬元
桃園警方昨晚與環保局人員在桃園區南平路執行靜桃專案取締改裝噪音車，其中有3輛機車檢測噪音雖合格，但因變更排氣管未登記仍被開罰；一晚共7輛車噪音超標，均當場由環保局開單告發，其中3輛大名牌重機噪音超標，合計噴飛近萬元。
桃園分局與環保局昨晚8至11時在桃園區南平路同德國中前聯合稽查非法改管噪音車，攔查13輛車，噪音超標共7輛，均當場由環保局開單告發，後續還要通知複驗，其中有3輛機車檢測噪音雖然合格，但因為變更排氣管未依規定向監理機關辦理變更登記，員警查詢確認後依道路交通管理處罰條例第16條告發，可處新台幣900至1800元罰鍰。
警方指出，昨晚攔查噪音車輛中，連續3輛不同品牌的大型重機車噪音檢測均超標，依據噪音管制法均裁罰新台幣3000元，合計將近1萬元。3輛大型重機車的品牌分別為杜卡迪、本田、山葉等，駕駛人都是大型重機車迷，員警當場勸說他們，機動車輛排氣管噪音是最令民眾反感及詬病的，希望他們改善，避免破財傷荷包。
桃園市環保局統計，環、警、監聯合加強稽查取締，執行「靜桃計畫」相關陳情案件減量達31.3%；桃園分局交通組組長林健祥表示，警方將持續利用巡邏、路檢、取締酒駕、防制危駕等勤務，加強稽查取締通報噪音車，尤其是晚上10時至翌日6時等時段列為重點，民眾若發現有非法改裝及噪音車擾寧，可檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」。
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