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遭嫌講電話吵...泰國移工猛刺同鄉11刀致死 判關10年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

泰國籍移工「阿比」前年底不滿被同鄉同事「瓦城」嫌講電話太大聲，憤而持水果刀朝瓦城刺11刀致死，阿比否認犯行，最高法院依殺人罪判阿比10年6月徒刑定讞。

阿比與瓦城是苗栗縣銅鑼鄉某水泥公司員工，平時住在公司提供的宿舍，2023年12月8日晚間8時許，阿比在二樓房間講電話，瓦城則在一樓與同事飲酒，瓦城酒後上樓向阿比抱怨「音量太大」，引發阿比不滿。

阿比持水果刀朝瓦城的胸部、腹部、腰部處猛刺11刀，瓦城受傷後不支到地，其他同公司移工聽到呼救聲後，上樓查看，趕緊撥打救護車送醫，但瓦城仍因多處刀傷併發敗血症身亡。

阿比否認犯行，辯稱當時是因為瓦城抱怨他講電話聲音太大，他已降低音量，瓦城還用泰語辱罵、挑釁，瓦城先動手打他，他被打倒在床上才拿刀，且瓦城喝醉酒，身材比他高大，他怕被瓦城打死，才拿刀預防，他沒有要殺瓦城的意思，他只承認傷害致死。

一審依據監視器等卷證資料，認定當時瓦城是徒手上樓，若當時阿比手上有拿刀，逃離機會更高，但卻留在現場，可見當時已非出於自我防衛的意思，加上阿比刺傷死者多達11處，致肝脾胃等臟器破裂，認定阿比有殺人犯意，依殺人罪判刑9年10月。

二審則認為阿比僅因被抱怨講話聲音過大，引起衝突而殺人，事前雖然沒有縝密犯罪計畫，但犯罪手法凶殘，另考量阿比是偶發性犯罪，已委託在泰國家人與死者家屬達成和解、賠償，且案發後自首，適用刑法規定減刑。

二審指出，不過一審量刑過輕，撤銷原判決，改判10年6月徒刑，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

示意圖／ingimage
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抱怨 殺人 移工

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