太好賺...彰化不二坊蛋黃酥被仿冒月售近4.6萬顆 供貨者起訴

知名的彰化不二坊蛋黃酥發現臉書社團銷售貼有不二坊商標的蛋黃酥，提告販賣仿冒商品罪。檢警查出，張女透過隋女銷售仿冒蛋黃酥，1個多月販售45987顆蛋黃酥，全案今偵結起訴供貨的張女，銷售隋女不知情獲不起訴處分。

彰化不二坊蛋黃酥是中秋節熱門伴手禮，外層酥脆、內餡豆沙綿密、鹹蛋黃濕潤的古早味，排隊人潮不斷，店內6入裝一盒300元，代購業者平日賣350元，逼近中秋節代購價格翻倍賣。

台北地檢署起訴指出，35歲張姓女子涉嫌透過33歲隋姓女子2022年6月底起，在臉書「木柵社團」「中永和好鄰居（玩樂都在中永和）」及蝦皮帳號、Line團媽批發群組「隨你購批發」等網路銷售通路販售蛋黃酥，提供塑膠外盒貼上仿冒商標「不二坊蛋黃酥」貨品，販賣仿冒蛋黃酥。

檢方統計，2022年7月至8月底，隋女以6入一盒285元，銷售6入一盒7342盒、15入一盒129盒給數百名消費者，共計45987顆蛋黃酥。彰化不二坊輾轉發現網路銷售仿冒蛋黃酥，購買貼上仿冒商標圖樣的6入蛋黃酥後報警提告。

隋女供稱，她銷售6入一盒蛋黃酥僅賺5至30元的轉售價差，6入一盒抽成30元，團購給團媽賺5至10元，蛋黃酥貨源來自張女，張女稱「先訂貨不用付錢」會代購，也認識不二坊裡面的阿姨，有向不二坊叫貨，直到客人反應要發票，才透過幫忙帳務的陳姓友人轉知張女，不知道這是仿冒品。

陳姓友人到案作證，隋女負責銷商，向張女進貨，貨款會扣掉抽成利潤後轉給張女，有時給現金，他也曾經到張女的桃園住處幫忙拿貨，一次載6百至8百盒。