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訂便當送高雄長庚無人收 竟是前員工惡搞老闆
在高雄鳳山賣便當的潘姓女子，去年接到21個便當訂購電話，她按指示送到高雄長庚，結果發現是遭人惡搞，潘女報警後，警方依訂購人電話查到曾姓前員工，雖曾女否認，但電話發話基地台鄰近曾女住處，檢方認定是曾女惡搞，偵結依詐欺罪嫌起訴。
檢方調查，去年8月21日，潘姓女子接到21個綜合便當訂購電話（總價2520元），指定要送到高雄長庚兒童醫院，潘女接單後，將便當準備好，請店裡外送人員將便當送抵醫院，結果醫護人員都不清楚是何人所訂購。
事後便當店外送人員撥訂購者電話，訂購者卻已關機，潘女發現竟是遭人惡搞棄單，氣炸報警。警方根據店家提供的訂購者電話，循線找到門號申請者曾姓女子（48歲），曾女坦承她是門號持有者，但辯稱門號早已不見，便當不是她訂購。
檢方偵查時，曾女仍否認犯行，但她曾在潘女便當店工作，且訂購便當的發話者，基地台位置鄰近曾女住處，研判她可能是與潘女有過糾紛才會惡搞，不採新曾女說詞，偵結後詐欺罪將她起訴。
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