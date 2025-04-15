竹北天坑案延燒！2015年浩瀚一品擅自違規施工釀崩塌 今起訴

2015年新竹竹北浩瀚一品建案發生崩塌意外，造成工地出現深度大約10公尺、寬度約足球場大的天坑。新竹地檢署今天依違背建築術成規追加起訴，指出此案擅自更改經核准的施工圖說，即使結構技師多次警告，仍遭忽視，最終釀成崩塌，今起訴負責人劉樹居、豐邑建設總經理邱崇喆、頌恩公司副總盧永吉、頌恩公司陳姓協理、陳姓工地主任等5人。

竹北天坑案去年10月開庭時，豐邑辯護律師試圖以「浩瀚一品」建案也曾發生坍塌是包商責任，要以此卸責，當場讓檢察官王遠志撂話，要連這起舊案「一併依法處理徹查」。新竹地檢署今天針對「浩瀚一品」追加提起公訴。

竹檢調查，豐邑建設的浩瀚公司的「浩瀚一品」建設，經頌恩公司承造，開挖深度為18.4公尺，簽證夏姓結構技師就基礎開挖計畫以長24公尺、間距80公分的H型鋼擋土樁與配套地錨系統擋土，並經結構外審通過。

豐邑機構在2015年辦理「浩翰一品」變更設計，惟結構變更設計程序未完成前，劉樹居、邱崇則、盧永吉與陳姓協理，循豐邑機構施作擋土設施前例，未經夏姓結構技師同意，即推由地錨工程陳姓負責人為浩瀚一品的基礎開挖為擋土設計。

竹檢發現，陳姓負責人未依建築技術規則、建築物基礎構造設計規範，及地錨設計與施工準則設計擋土樁及地錨，導致所設計施工長20.7公尺、間距100公分之H型鋼擋土樁，貫入深度僅2.1公尺，未達鑽探報告建議5公尺以上要求。總計鋼材用量僅達原結構設計48％；所設計地錨錨長至多僅5.5公尺，未達前述規範錨長7公尺以上的要求，計錨長更僅達原結構設計37％。2015年5月1日由陳姓工地主任違規施作其擋土措施。

10月7日夏姓結構技師工地勘查時，發現現場未依其設計的圖說施作地錨，一度提醒陳姓協理恐有危險，但陳不為所動稱：「已經做過很多都沒有問題」。10月15日夏姓結構技師要求按圖施工，追加一層地錨仍遭到拒絕。爾後10月24日到26日因地錨鬆脫、H型鋼擋土支撐倒塌，擋土措施失效，導致崩坍。

竹檢指出，豐邑機構多個建案，違規以無技師資格的陳姓負責人設計規格較低的擋土設施替代原結構技師設計，520建案亦不例外，陳姓負責人的另案已判決確定。針對「浩翰一品」案，請求法院沒收犯罪所得部分，因偷工減料，浩翰公司、頌恩公司減省應支出不法利得2113萬169元。