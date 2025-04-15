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台中看守所收容人閃躲哀嚎 仍遭舍友虐打強制猥褻得逞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中看守所一名收容人在去年底時與兩男同房，該收容人遭二人以牙膏牙刷、橡皮筋彈射方式猥褻一分鐘，又被要求在舍房浴廁區內打手槍，還強迫收容人對陳口交，收容人不答應，即被毆打背部、做伏地挺身，檢方近日依強制猥褻起訴，因涉案二人有多項前科，素行不良，檢方建請院方從重量刑。

起訴指出，兩男去年10月至11月間因案收押在台中看守所，與另名收容人在舍房內，同年11月1日，其中一人在舍房內抓舍友的手摸其下體，期間以牙膏、牙刷刷舍友的下體，另一人則拿橡皮筋射舍友下體，猥褻舍友長達一分鐘。

同年11月2日下午3時許一男又逼舍友雙手抹油自慰，因舍友不動作，即以溫水淋下體，還欲強迫口交，說「哈下去就不搞你」等語，逼迫舍友近距離看他下體，接著又要舍友塗抹乳液自慰，供2人觀賞，舍友拒絕，遭毆打背部、伏地挺身。

台中看守所獲報後展開調查，根據被害人證詞、監視器等紀錄，將2人依強制猥褻罪函送台中地檢署偵辦。

檢方訊問時，2人不否認有犯行，但辯稱是「看不慣他騙家人，才對他開玩笑」、「看他不順眼」、「他沒說不要」等語。

檢方查出，被害舍友在過程中有多次表達拒絕態度，也有閃躲、發出哀嚎，但二人都未停手，已構成犯罪，涉案二人品行不良、有多項前科，羈押期間又未虛心思過向善，還恃強凌弱，犯後未見絲毫悔意，建請法院從重量刑，依強制猥褻罪起訴。

台中看守所一名收容人在去年間遭兩名舍友強制猥褻，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照
台中看守所一名收容人在去年間遭兩名舍友強制猥褻，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照

猥褻 監視器 自慰

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