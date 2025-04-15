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罷免案涉不實連署 調查局鑑定筆跡助釐清

中央社／ 台北15日電

中選會向最高檢察署告發部分罷免連署涉嫌偽造，由最高檢發交各地檢署偵查。據了解，法務部調查局先前已立案30多件，透過筆跡鑑定，查出確有同一人涉嫌冒名抄寫大量連署書

中央選舉委員會昨天表示，今年2月間共收到61件罷免案，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日止，中選會向最高檢察署告發39件，其餘2件經彙整資料後，也將依法告發。

最高檢察署接獲中選會告發，並陸續發交各地檢署偵查前，調查局即已接獲多起檢舉，隨即立案調查30多件疑似涉及偽造連署案。

據了解，調查人員先以肉眼判斷連署書筆跡的不合理、可疑之處，接著再送「問題文書鑑識實驗室」，進一步科學鑑驗判讀，查出確有同一人涉嫌冒名抄寫大量連署書，並將鑑識結果等資料報請各地檢署指揮偵辦。

調查局官網資料指出，「問題文書鑑識實驗室」於民國99年通過，並取得國際認證，於106年12月取得變造文件暨指紋鑑定增列認證後，同步更名為「文書暨指紋鑑識實驗室」。

文書鑑識係運用專業知識、經驗與技術，對問題文件的真偽及疑點，提供合理的解釋與判斷，以解決其來源與真實性的爭議。

實驗室工作內容包括：筆跡（簽名）鑑定、印文鑑定、印刷品鑑定、變造文件鑑定與指紋鑑定等。主要接受院檢機關及調查局外勤單位囑（委）託辦理涉案證物之鑑驗，平均每年受託鑑定約1300案，處理檢品數約1萬5000件以上。

中選會 文件 連署書

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