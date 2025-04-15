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貴婦奈奈寫信檢長下月返台？北檢：無法證實、全力查緝到案
「貴婦奈奈」51歲蘇陳瑞2018年潛逃加拿大多倫多遭台北地檢署依詐欺罪嫌通緝，據聞，蘇陳瑞寫信給北檢檢察長稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」北檢指出，有關媒體報導內容，目前無法證實，惟仍持續透過各種管道，全力查緝潛逃境外被告到案。
鏡周刊今報導，蘇陳瑞當年出國連短袖都沒帶，原本預計10天回台，滯留7年「不是她不願回去，而是不能回去」台灣指控她詐欺、洗錢，她們配合加拿大官方司法調查，為了能回台說明，多年來持續蒐證與存錢。
周刊指出，這次蘇陳瑞寄「千字文」信件給台北地檢署檢察長，稱「預計下個月主動返台，誠摯配合檢調調查」。她稱，沒有詐騙、吸金、捲款、更沒有十億，她從未參與杏立博全診所的經營與財務管理，與黃博健的金錢往來也清楚分明。
黃博健父母婦產科名醫黃立雄、林麗真去年5月稱在加拿大被黑道追債、恐嚇願意返台，由調查局派調查員戒護，從多倫多皮爾遜國際機場登機直飛桃園機場返台，並分別送往北檢、士林地檢署歸案；黃以50萬元交保並施以電子腳鐐監控，林無保請回限制出境出海。黃立雄被國稅局查出是「欠稅大戶」因欠稅7149萬餘元，遭行政執行署士林分署發出禁奢令，每月消費不准超過2.4萬。林麗真被控詐欺400萬元獲不起訴處分。
蘇陳瑞與黃博健開立「杏立博全」醫美診所，黃立雄回掛名負責人，涉從2018年間疑無預警歇業、積欠廠商被控詐欺罪嫌，涉嫌捲款10元，潛逃時間2018年11月30日潛逃出境，北檢2019年1月8日依詐欺罪嫌通緝。
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