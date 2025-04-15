影／警車違停突開門釀摔騎士還嗆「只知要錢」松山警分局致歉

有騎士去年11月11日下班尖峰，行經民生東路四段，因路邊警備車突開車門，導致反應不及撞上，造成右膝、右小腿、右足踝擦挫傷血腫。令騎士氣憤是，向警局報案卻疑官官相護，不僅質疑肇事現場遭破壞，調解過程還遭該名警員嗆「只知向他人要錢、不勞而獲」。

松山警分局表示，該起事故在調解過程中，肇事警員認為騎士提出賠償金額和原先提出金額增加太多，因此產生口角爭執，未能達成和解。後續為求公允由第三方信義交通分隊協助處理，結果初步分析為100％肇責，傷者並無肇責，本案施姓騎士已向法院提訴訟，案件進入司法程序，尊重雙方訴訟權益及法院偵審結果。

北市警察局長李西河坦言，員警與民眾和解的用詞、用語的確不當，肇事結果初步分析，警員為100％肇責，傷者並無肇責。

議員徐立信接獲施姓騎士陳情，根據這名騎士的行車記錄器，去年11月11日晚上6點半，他騎車經民生東路四段，一輛警備車突打開車門讓他撞上摔車，當時下車的松山分局陳姓警員一開始還怪騎士，稱「我有看，是他從後面鑽出來…」。甚至騎士還懷疑陳姓警員為了「破壞現場」，隨即以肇事的警備車送他就醫。

兩人調解過程，因騎士指控陳姓警員毫無誠意，陳警則以簡訊嗆「對這種『了無新意』的方式，有什麼好生氣的！一個『只知道向他人要錢』、『不勞而獲』的人，不值得我花那種心思去生氣」。

徐立信說，根據道路交通事故處理標準作業流程，事故發生應先現場保持、定位後移置，但陳姓警員怎麼可能不懂？事後還言語汙辱受害者，議員也發現現場圖的問題多，根據行車記錄器畫面，警備車整輛違規停在機車停等區前方，近民生東路四段和民生東路四段112巷路口旁的紅線（民生東路四段108號前），現場圖卻刻意畫成車體大部分在機車停等區後方。現場圖指B機車及C機車都已移動，唯獨停在紅線旁的肇事警備車，載傷者就醫「沒移動」？

據警政署統計，台灣汽車駕駛或乘客「開啟車門不當而肇事」，每年平均發生3千多件。甚至依照道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰，徐立信問：為何陳員違規開車門不必開罰單？

徐質疑，市府一再宣導正確開車門五大步驟，難道都只是做表面功夫？員警自己都不懂？都做不到？員警違規了，也不用罰？如果真有重大勤務，警方大可理直氣壯說出來，只對自己的警備車開了張三百元的違規停車罰單，想草草了事，更是欲蓋彌彰。