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九州博弈案／林明佐再押 陳政谷拒改3.5億交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

陳政谷被控涉嫌九州博弈案，昨天當庭拒絕改以3.5億元交保遭羈押。記者陳宏睿／攝影
陳政谷被控涉嫌九州博弈案，昨天當庭拒絕改以3.5億元交保遭羈押。記者陳宏睿／攝影
九州博弈集團總裁陳政谷被控涉賭博、洗錢等罪嫌，刑事局前警政監林明佐涉洩密、財產來源不明罪，二人上月獲台中地方法院裁定各以二億元、一二○○萬元交保，台中高分院二度撤銷；台中地院昨開庭，裁定林明佐羈押，陳因當庭拒絕改以三億五千萬元交保也遭羈押。

陳政谷昨當庭向法官表示，不願再多繳交保金，他在被收押前向媒體說「求仁得仁」。

台中地檢署偵辦九州賭博集團，指控陳政谷為主謀，與陳交好的林明佐涉洩密，有數千萬財產來源不明，去年八月起訴陳政谷等卅二人；陳、林偵查期間遭檢方聲押獲准，移審台中地院後繼續羈押，上月十八日、廿一日才各以二億元、一二○○萬元交保，但二度被撤銷。

昨天台中地院再開羈押庭，檢方指陳政谷偵查期間即有逃亡跡象，此案不法金流達四百多億元，兩億元交保金不足以確保後續司法審理，若交保需提高保金。陳政谷批檢方以薄弱證據濫行起訴，過去配合檢方偵辦，檢方卻營造企圖逃亡假象，為了證明人格，若法院裁定提高保金，他願意再進看守所羈押。

陳委任律師說，檢方指控此案有四三八億元是錯誤記載，且查扣四十一億元中，屬於陳的財產僅二三八七萬元、美金十五萬元、七筆市價約兩億元房地產（貸款一億餘元），裁定二億元交保，已可確保陳不會逃亡。

林明佐說，上月底交保後到三所醫療中心就診，被診斷出「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望交保。林的律師說，林癌細胞已經擴散，未來若放射線治療，需六周卅次療程，無法中斷，若無交保，病情恐加劇，希望法官考量醫療人道。

但檢方指林病情未提供醫療計畫，是否由看守所或所方配合醫療院所提供，林涉犯貪汙是十年以上重罪，伴隨逃亡可能。

林明佐 陳政谷

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