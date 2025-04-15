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騙投資化妝品吸金2.2億 少校與妻、小舅子都判刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片
國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟和妻子郭侑旻、同袍小舅子郭政綱，藉投資化妝品吸金二億餘元，最高法院依非法經營銀行業務罪判鞠琮麟四年、郭侑旻三年八月、郭政綱二年徒刑定讞。

鞠琮麟、郭侑旻為夫妻﹔郭政綱為郭侑旻胞弟。鞠自二○一九年任國防部資通電軍指揮部督察室少校監察參謀官，郭政綱也任軍職。因郭侑旻在某知名化妝品公司任職，鞠琮麟利用妻子工作，由鞠設立LINE社群。

鞠等人以投資化妝品生意需用長短期資金，分一年期購入化妝品資金五十萬元，每月可分得利潤約二點五萬元不等的長期方案，及節慶檔期搶購化妝品，投入十萬元每月可得三千元至一萬二千元的短期方案，以百分之一點六至百分之十二不等的高額月利率為誘因，招攬參加社群者投資，自二○一六年起至二○二○年被人檢舉查獲為止，合計吸金達二億一九五一萬一○二七元。

屏東地院一審認為鞠琮麟等人以老鼠會手法非法吸金，招攬軍中同袍、退役役軍人、親友投資，違反銀行法非銀行不得經營收受存款、投資、吸收資金等規定，判鞠琮麟四年，郭侑旻、郭政綱各判三年八月、三年六月徒刑。

鞠等人上訴，高雄高分院二審認為，鞠等人雖否認犯行，但據被害人相關說法和卷內事證，認定三人確有吸金犯罪事實，仍判鞠琮麟四年、郭侑旻三年八月，但改判郭政綱二年徒刑。鞠等人再上訴，最高法院駁回，全案定讞。

化妝品 吸金 國防部

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