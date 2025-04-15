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宜蘭法官酒駕 懲戒法院判免職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

宜蘭地方法院法官張軒豪酒駕酒測值達1.05毫克。圖／聯合報系資料照片
宜蘭地方法院法官張軒豪酒駕酒測值達1.05毫克。圖／聯合報系資料照片
宜蘭地方法院法官張軒豪去年酒後開車外出，載書記官同行，被員警攔檢酒測值達一點○五毫克；法官評鑑委員會、監察院將張移送職務法庭，懲戒法院昨判免除法官職務，轉任台北地方法院司法事務官。可上訴。

張軒豪一九九九年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭，二○一七年一月就曾被依肇事致人傷害逃逸罪判刑確定。

張因長期過量飲酒造成身體有疾，曾接受移植手術，領有殘障手冊，本次酒駕司法院去年九月將他停職，停職期間領三萬多「半俸」，張稱生活困頓。

張軒豪去年八月十九日晚間八時許，駕車行經宜蘭市一處交岔口時左轉搶快轉彎占用對向車道，被警察攔下測得酒測值超標，檢方起訴，法院判他四月徒刑，得易科罰金定讞。

法評會認為張行為不檢，有損司法形象，但稱張酒測值雖高，宜蘭地院「緩頰」說張平時工作未有因飲酒延宕，加上他坦承違失，僅建議罰款四月月俸。

懲戒法院認為，張軒豪於正常上班時間，在辦公室內飲酒後駕車上路，是社會大眾無法容忍的行為，引起國民對政府「酒駕零容忍」政策推行成效疑慮，嚴重損害政府或公務人員聲譽。

張軒豪兼辦行政訴訟業務，身為酒駕等行政訴訟案件審判者，自身卻飲酒後駕車，導致法官知法犯法、無視生命的惡劣印象，嚴重損害宜蘭地院機關形象及法官尊嚴，造成公眾喪失對他職位的尊重與執行職務的信賴。

懲戒法院指出，張自我控制力低，且故意犯罪，凸顯他自我品行要求低落，欠缺自省、自律，宜蘭地院也回函表示張不適合續任法官，法評會僅建議罰款四月月俸不符合比例原則，判決免除法官職務。

考量他具備法律專業、訴訟實務經驗，而司法事務官從事民事執行、非訟事件等工作，與他原職銜接較無適應問題，判決張轉任台北地院司法事務官。

司法院 宜蘭 酒駕

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