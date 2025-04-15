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涉恐嚇建商 美鷹會精神領袖王鑫300萬交保
天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入建商遭恐嚇取財數千萬元案，昨從澳門搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移送士林地檢署，檢方訊後以三百萬元交保。
據調查，竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘、四海幫大哥郝廣民日前因此案被拘提，警方懷疑王是幕後主使者。
警方調查，台北市某建商兩派股東因經營問題衍生數千萬元糾紛，一方託王鑫及郝廣民，一方託許瑞弘處理；有股東遭恐嚇取財，但款項落入黑道手中，兩派股東均未拿到錢。
刑事局偵一大隊監控，王鑫常往返兩岸，多前往大陸上海，上月底出境至大陸。王昨從澳門搭機返台，警方接獲移民署入境告知，昨下午在桃機拘提他帶回刑事局詢問，晚間移送士檢；據了解，三年多前王被警方拘提詢問時保持緘默，這次警詢時有說明，但稱沒有犯案。
刑事局二○二一年七月拘提王鑫等五人，調查數起槍擊及恐嚇案，警詢時王一律未回答，台北地檢署令二百萬元交保，調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。
警方追查建商遭恐嚇取財案，懷疑王鑫藏身幕後，為分層鞏固事證，未先對他行動，上月十日、廿一日分別拘提許瑞弘、郝廣民，士檢命許二百萬元交保，聲押郝，法院裁定一百萬元交保。據悉，檢方認為許事證較明確，郝因說詞較模糊，決定聲押但未獲准。
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