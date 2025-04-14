雇美女色誘醫…保險黃牛逃泰國被遣送 再爆詐領勞農保判8年

許姓男子在台中市開設3家企業管理顧問公司，找顏姓神經外科醫師配合，開立不實診斷書以獲得勞保失能給付或農保身心障礙給付。彰化地院審結，依詐欺取財罪共66罪，判處不得易科罰金部分應執行5年6月有期徒刑，得易科罰金部分的有期徒刑為2年6月。可上訴。

據了解，許男2017年成立3家企管顧問公司，以月薪20萬至88萬元雇用美女業務員色誘醫師，把病患客戶的輕傷寫成殘疾詐領保險金，5個月內詐得1700萬元，本已被判刑7年定讞，但他2019年潛逃泰國從事詐騙，去年押解遣返回台服刑。彰化地院調查他先前案件，發現還有逾70名病患客戶涉詐領勞保和農保的給付。

判決書指出，54歲許男以仲介、招攬病患客戶代辦申請勞保失能給付、農保身心障礙給付為業，待客戶實領保付，許男抽取三成佣金，得款後與仲介病患客戶的員工朋分，許男從自己所得以每件1萬5千元支付給配合開具診斷證明的醫師。

許男結識南投縣媒醫院顏姓神經外科醫師（彰化地方法院已另行審結，目前上訴由台灣高等法院台中分院審理中），兩人2013年元月約定，顏姓醫師願以異於一般病患的診療標準，診察許男員工仲介的病患客戶。

許男員工仲介的病患客戶從桃園、台中到彰化，捨近求遠前往南投縣求診，病患居住地不乏大型醫院。顏姓醫師雖供稱，他小有名氣，在神經外科手術成功相當高，來求診的是看重他的手術技能。彰化地院從病人證述及病歷，發現就醫長達6個月，未施行任何手術，也沒另掛復健科別，只是到顏姓醫師門診開藥。