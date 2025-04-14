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台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

雲林某食品廠工安釀2死 工務課長30萬元交保

中央社／ 雲林縣14日電

雲林某食品公司昨天發生工安意外，外包工黃姓兄弟不治。職安署指，施作過程諸多缺失，公司及外包廠商依職安法開罰。檢方今天相驗，諭知食品公司張姓工務課長30萬元交保。

雲林地檢署表示，某食品公司13日下午發生工安事件，導致黃姓兄弟身亡，檢察官今天下午完成相驗，研判2人死因可能是沼氣中毒死亡或是昏迷後溺斃，將待抽血檢驗進一步釐清。

檢方偵訊相關人員後，初步認定某食品公司49歲張姓工務課長涉嫌過失致死罪，但無羈押必要，諭知新台幣30萬元交保。

至於有無其他人涉及刑事責任，檢方後續將指揮警方、鑑識小組積極查證，並參酌勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心的勞動檢查報告

職安署中區職安中心說，施作過程諸多缺失，包括施作前未先進行測定危害物質作業，且未設置換氣設備，同時現場未設置適當強度護欄或安全帶等措施，食品公司則未善盡承攬管理責任，因此依職安法各處公司及外包廠商30萬元罰鍰。

工安 職業安全 衛生署

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